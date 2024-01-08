Врач предупредил об опасности плавленого сыра
По словам эксперта, особенно внимательным нужно быть с добавками в этом продукте
08 января 2024, 14:18, ИА Амител
Врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова предупредила о том, что нужно внимательно выбирать плавленый сыр. Ее слова передает "Радио Sputnik".
По словам эксперта, при выборе продукта нужно внимательно смотреть на состав добавок, которые в него включены. В частности, специалист отметила, что в плавленом сыре присутствуют эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты.
Злоупотребление плавленым сыром может привести к проблемам с сосудами, ожирению и повышенному содержанию холестерина в крови.
14:27:54 08-01-2024
Травят население России импортозамещатели, с молчаливого согласия режима, растворяющейся в кипятке курятиной, непрокисаемым молоком, не плесневеющим сыром, ГОСТовской колбасой без мяса ...
14:29:51 08-01-2024
Виноват не сыр а производители... Жулики кароч...
15:52:40 08-01-2024
Это вопрос государству. Чем она допускает кормить свой народ
16:12:48 08-01-2024
Гарантию дает совесть, а без совести написать можно, что угодно.
16:56:46 08-01-2024
Почему таким производителям разрешают работать? Надо тогда закрывать их.
21:12:18 08-01-2024
Гость (16:56:46 08-01-2024) Почему таким производителям разрешают работать? Надо тогда з... Нищете тоже что-то кушать надо вот и разрешают, хочешь хороший купи, в чем проблема, товар есть на любой кошелек.
08:48:51 09-01-2024
Гость (21:12:18 08-01-2024) Нищете тоже что-то кушать надо вот и разрешают, хочешь хорош... А где гарантия того что ,хапуги и в этот дорогой сыр не нафигачили пальмового масла?В нашем аграрном крае продукты должны быть натуральными для всех -и нищих и богатых,так ,как в Белоруссии.Почему все эти органы ,которые должны вести контроль за качеством прод. товаров закрывают на это глаза?Тоже в доле?Пора давно по миру пустить таких производителей.
14:52:45 09-01-2024
Афиноген (08:48:51 09-01-2024) А где гарантия того что ,хапуги и в этот дорогой сыр не нафи... В нашем крае вообще не должно быть НИЩИХ.
15:45:43 09-01-2024
Гость (14:52:45 09-01-2024) В нашем крае вообще не должно быть НИЩИХ.... Правильно мыслите-мы ,производящие сельхозпродукты в немалых масштабах ,совсем не должны щи лаптем хлебать да хрен последний без соли доедать.Хотя бы местные продукты должны быть доступны.
20:49:29 08-01-2024
Можно подумать, кто-то его ест каждый день. Если только для какого-нибудь салата и то по праздникам. Ну или как закуска, но там обычно сырок на двоих-троих.
22:24:20 08-01-2024
Надо возвращать ГОСТы и вводить миллионные штрафы за отступление от них но
12:13:16 09-01-2024
Гость (22:24:20 08-01-2024) Надо возвращать ГОСТы и вводить миллионные штрафы за отступ... В любом стандарте всегда можно дописать «или». И в горячо любимых ГОСТах они и есть, и были! С каких это пор сферический в вакууме стандарт усреднённой продукции стал синонимом высочайшего качества? И вообще мощным таким брендом, простите. Вот я, к примеру, захочу выпустить колбасу с пониженным содержанием яиц. В ГОСТе написано, например, 2% надо класть. А я добавлю не больше 1%... Всё, какая бы хорошая продукция у меня ни была, я впредь регистрирую ТУ и сертифицирую продукцию именно по этим ТУ (ну или СТО, какая разница по большому счёту). Это уже не ГОСТ, ибо идёт отклонение от усреднённого стандарта, пусть и в для кого-то лучшую сторону. Или захотел сделать колбасу а-ля докторскую, но экзотическую, из мяса кенгуру! А в ГОСТе написано — что это смесь свинины и говядины! Мораль: учите матчасть и не дайте промыть мозг.
14:12:18 09-01-2024
Эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты уже присутствуют даже в обычном хлебе. Для тех кто читает состав это уже не ново. Не ново и то что 90% продуктов - медленные яды. Но скоро в выпечке появятся и насекомые- спасибо Мишустину. Еще спасибо Мурашко за эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты без них бы жрать вообще было бы нечего.
16:31:32 09-01-2024
гость (14:12:18 09-01-2024) Эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стаб... Эмульгатор даёт связать два несвязуемых вещества — воду и подсолнечное масло, например. Красители — что в них такого? Природа щедро постаралась, сделав яблоко зелёным, а клубнику — красной. Что-то от ядрёно-красной клубники ни у кого пятая рука не отпала. Усилитель вкуса — вообще за гранью добра и зла кальки с английского. Глутамат натрия содержится в хлебе от природы (в пшенице сам по себе как-то вызревает), поэтому с хлебом, внезапно, всё вкуснее. В помидорах магазинных его мало — те зреют в теплице, достаточно глутамата не вырастает, именно поэтому помидоры с полки поролоновые. В домашних, «от бабушек», этого глутамата столько, что ни в одну норму не уложится, зато какие они вкусные-то! Стабилизатор нужен, чтобы продукт не раскисимисился от одного только взгляда на него. Консервант... Знаете, сколько бензоата натрия в обычной бруснике? То-то она вообще чёрт-те сколько хранится и даже не пробует плесневеть. Природа, тащемта, постаралась.
08:57:50 10-01-2024
Гость (16:31:32 09-01-2024) Эмульгатор даёт связать два несвязуемых вещества — воду и по... То ,что вы перечислили,это всё природное ,которое не вредит ,а приносит пользу.А искусственное ,которым без зазрения совести пичкают все и вся в непомерных концентрациях-это уже другая история.Это уже жульничество,рассчитанное на извлечение сверхприбыли.О здоровье населения тут уже никто не задумывается.А почему в нашей распрекрасной и пребогатой стране не делать продукты как в Белоруссии?Или у нас по принципу-люди не свиньи,всё съедят?