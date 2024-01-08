Врач предупредил об опасности плавленого сыра

По словам эксперта, особенно внимательным нужно быть с добавками в этом продукте

08 января 2024, 14:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова предупредила о том, что нужно внимательно выбирать плавленый сыр. Ее слова передает "Радио Sputnik".

По словам эксперта, при выборе продукта нужно внимательно смотреть на состав добавок, которые в него включены. В частности, специалист отметила, что в плавленом сыре присутствуют эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты.

Злоупотребление плавленым сыром может привести к проблемам с сосудами, ожирению и повышенному содержанию холестерина в крови.