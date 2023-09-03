Врач рассказал, что будет, если резко бросить пить водку

Несколько дней психическое состояние будет нестабильным

03 сентября 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хирург Александр Умнов в интервью "Доктору Питеру" рассказал о том, что произойдет, если зависимый от алкоголя резко перестанет пить водку.

По словам специалиста, первые дни будут тяжелыми. Сначала человек почувствует головную боль, за которой последуют раздражительность и перепады настроения. Также возможны тошнота, тремор рук, отсутствие аппетита и сна.

Если сон будет, то он может сопровождаться кошмарами. В себя, по словам специалиста, человек начнет приходить на пятые сутки.