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Врач рассказал, что будет, если резко бросить пить водку

Несколько дней психическое состояние будет нестабильным

03 сентября 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Хирург Александр Умнов в интервью "Доктору Питеру" рассказал о том, что произойдет, если зависимый от алкоголя резко перестанет пить водку. 

По словам специалиста, первые дни будут тяжелыми. Сначала человек почувствует головную боль, за которой последуют раздражительность и перепады настроения. Также возможны тошнота, тремор рук, отсутствие аппетита и сна.

Если сон будет, то он может сопровождаться кошмарами. В себя, по словам специалиста, человек начнет приходить на пятые сутки. 

Здоровье

Комментарии 18

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Гость

16:28:15 03-09-2023

Хорошо что мы самогон пьем

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Марэн

17:31:15 03-09-2023

А то мы не знали

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Музул

17:34:03 03-09-2023

Тоже мне Америку открыл,да это знает,более даже детально каждый алкаш

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Алексей

17:44:05 03-09-2023

"Мы ещё не начинали"(С)

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Ван-И

17:54:35 03-09-2023

Врёт,но будет тяжеловато. А потом будет отвращение к запаху спиртного и уже не захочется его употреблять. Главное себя пересилить и не думать об этой гадости.

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Саша

18:01:04 03-09-2023

Попробую перестать пить водку, спасибо за совет

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Гога Г.

18:08:34 03-09-2023

... и что - из-за головной боли бросать пить?!! ну уж дудки!

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Андрей

18:10:22 03-09-2023

С водкой как с женьщенами нельзя резко бросать

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Сергей

18:16:21 03-09-2023

Со знанием дела говорит хирург...

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Николай

18:17:42 03-09-2023

Наркомания - болезнь несостоявшихся личностей.

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Дмитрий

18:20:07 03-09-2023

Вот что значит человек никогда не пил крепко - чушь несёт. Поделюсь опытом (мне 60 лет), как человек пьющий и выпивающий за вечер пол литра без последствий. Самое тяжелое утро за неделю, так это в субботу. К обеду состояние приходит в норму: ни головных болей, ни раздражительности и прочей чепухи типа тошноты, отсутствия аппетита и кандрашки рук. Могу даже сесть за руль чтобы на рыбалку поехать ближе к вечеру субботы. В воскресенье стараюсь не пить, но уж если и тяпну, то не более соточки. Кошмары не снятся, а когда бухну, то вообще ничего не снится. Короче - доктор, чтобы знать матчасть, нужно в ней разбираться досконально, поэтому побухайте с моё, а уж потом статьи пишите.

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Антон

18:21:11 03-09-2023

Интересно какой вывод сделают выпивающие люди после этих новостей?

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Александр

18:22:04 03-09-2023

19 лет не пью алкогольного вообще , не помню как было . Но как сейчас живу без алкоголя , то согласился бы и месяц плохо себя чувствовать !

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Дамир

18:24:28 03-09-2023

Это про Алкоголиков и зависимых!

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Николай.

18:24:57 03-09-2023

Ничего не будет. Пройдет обычное похмелье и дальше всё будет хорошо. Больше 30 лет назад так и бросил резко в один день.

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...

19:05:32 03-09-2023

Вторые сутки пошли... Никаких симптомов нет

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Гость

09:13:26 04-09-2023

Не знаю, не знаю... я как бросил пить всё, а не только водку, спиртосодержащее, ничего из описанного не испытал, хотя стаж у меня ого-го! И только избавившись от этой зависимости, я увидел, как вокруг много уродов и чудаков, особенно у кормушки...

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Гость

20:04:47 04-09-2023

Врут они всё. 10 минут назад бросил пить, настроение и самочувствие - праздничные!!!

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