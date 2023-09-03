Врач рассказал, что будет, если резко бросить пить водку
Несколько дней психическое состояние будет нестабильным
03 сентября 2023, 15:59, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Хирург Александр Умнов в интервью "Доктору Питеру" рассказал о том, что произойдет, если зависимый от алкоголя резко перестанет пить водку.
По словам специалиста, первые дни будут тяжелыми. Сначала человек почувствует головную боль, за которой последуют раздражительность и перепады настроения. Также возможны тошнота, тремор рук, отсутствие аппетита и сна.
Если сон будет, то он может сопровождаться кошмарами. В себя, по словам специалиста, человек начнет приходить на пятые сутки.
16:28:15 03-09-2023
Хорошо что мы самогон пьем
17:31:15 03-09-2023
А то мы не знали
17:34:03 03-09-2023
Тоже мне Америку открыл,да это знает,более даже детально каждый алкаш
17:44:05 03-09-2023
"Мы ещё не начинали"(С)
17:54:35 03-09-2023
Врёт,но будет тяжеловато. А потом будет отвращение к запаху спиртного и уже не захочется его употреблять. Главное себя пересилить и не думать об этой гадости.
18:01:04 03-09-2023
Попробую перестать пить водку, спасибо за совет
18:08:34 03-09-2023
... и что - из-за головной боли бросать пить?!! ну уж дудки!
18:10:22 03-09-2023
С водкой как с женьщенами нельзя резко бросать
18:16:21 03-09-2023
Со знанием дела говорит хирург...
18:17:42 03-09-2023
Наркомания - болезнь несостоявшихся личностей.
18:20:07 03-09-2023
Вот что значит человек никогда не пил крепко - чушь несёт. Поделюсь опытом (мне 60 лет), как человек пьющий и выпивающий за вечер пол литра без последствий. Самое тяжелое утро за неделю, так это в субботу. К обеду состояние приходит в норму: ни головных болей, ни раздражительности и прочей чепухи типа тошноты, отсутствия аппетита и кандрашки рук. Могу даже сесть за руль чтобы на рыбалку поехать ближе к вечеру субботы. В воскресенье стараюсь не пить, но уж если и тяпну, то не более соточки. Кошмары не снятся, а когда бухну, то вообще ничего не снится. Короче - доктор, чтобы знать матчасть, нужно в ней разбираться досконально, поэтому побухайте с моё, а уж потом статьи пишите.
18:21:11 03-09-2023
Интересно какой вывод сделают выпивающие люди после этих новостей?
18:22:04 03-09-2023
19 лет не пью алкогольного вообще , не помню как было . Но как сейчас живу без алкоголя , то согласился бы и месяц плохо себя чувствовать !
18:24:28 03-09-2023
Это про Алкоголиков и зависимых!
18:24:57 03-09-2023
Ничего не будет. Пройдет обычное похмелье и дальше всё будет хорошо. Больше 30 лет назад так и бросил резко в один день.
19:05:32 03-09-2023
Вторые сутки пошли... Никаких симптомов нет
09:13:26 04-09-2023
Не знаю, не знаю... я как бросил пить всё, а не только водку, спиртосодержащее, ничего из описанного не испытал, хотя стаж у меня ого-го! И только избавившись от этой зависимости, я увидел, как вокруг много уродов и чудаков, особенно у кормушки...
20:04:47 04-09-2023
Врут они всё. 10 минут назад бросил пить, настроение и самочувствие - праздничные!!!