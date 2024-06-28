Врач рассказал, что чувствует алкоголик, который бросил пить

В первые дни придется столкнуться с синдромом отмены

28 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Алкоголь / Фото: pxhere.com/ru/photo/671028

Когда человек, страдавший от алкогольной зависимости, отказывается от спиртного, у него развивается абстинентный синдром, также известный как синдром отмены. Этот синдром может продолжаться от двух до пяти-семи дней после отказа от алкоголя. После этого у человека развивается постабстинентный синдром, который может длиться несколько месяцев.

Марат Агинян, врач – психиатр-нарколог, рассказал о том, какие изменения могут происходить с бывшим алкоголиком в период трезвости. По его словам, человек может заметить, что стал плохо работать, часто находится в плохом настроении, испытывать раздражительность, тревожность и подавленность. Также могут наблюдаться нарушения памяти и сна, проблемы с координацией.

Специалист объяснил, что это состояние называется постабстинентным синдромом. "Это неоптимальное функционирование мозга у людей с зависимостью, и оно может длиться много месяцев. В случае алкоголя – от 6 до 24 месяцев", – сказал Агинян в интервью "Газете.ru".

Алкогольная зависимость, как и любая другая, может сильно повлиять на состояние мозга и эмоциональное состояние человека. Настроение может постоянно ухудшаться, и человеку будет все хуже и хуже.

"Хорошего настроения уже не будет, кайфовать не получится. Все вызывающие зависимость вещества рано или поздно активируют эту область [в миндалевидном теле мозга], и она начинает работать избыточно даже по истечении много месяцев после прекращения употребления", – добавил Агинян.

По его словам, лучшим лекарством от постабстинентного синдрома является трезвость, так как новое употребление обнуляет прогресс и все начинается заново.