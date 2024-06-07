Врач рассказал, как определить синдром Туретта у ребенка

Риск развития заболевания у мальчиков в четыре раза выше

07 июня 2024, 18:35, ИА Амител

Рука ребенка / Фото: pxhere.com/ru/photo/634777

Специалисты в области психиатрии и неврологии поделились информацией о том, как определить развитие синдрома Туретта у ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую очередь родителям следует обратить внимание на наличие тиков и при малейших подозрениях обратиться к врачу. Также поводом для записи на прием могут быть повторяющиеся стереотипные движения и покашливание ребенка, если при этом он не простужен.

Диагностика синдрома Туретта может быть затруднена из-за его частого сочетания с другими заболеваниями, поэтому не все специалисты могут определить его причины.

Хотя синдром Туретта не поддается лечению, его проявления можно контролировать с помощью медикаментов.