Врач рассказал, какие анализы стоит сдать осенью

Своевременное обследование позволит вовремя заметить начинающиеся проблемы

17 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Специалист изучает анализы / Фото: amic.ru

Осенью у человека могут внезапно нарушиться сон, усилиться боли в спине и суставах. Ну и, конечно, повсюду простуда и грипп. Как сообщает "Секрет фирмы", невролог Московских центров МРТ Евгений Пахомов рассказал, какие анализы следует сдать в осенний период, чтобы вовремя заметить проблемы.

Так, в начале осени полезно сдать анализ крови на ферритин. Он отражает запасы железа в организме. Низкий уровень ферритина может проявляться астенией, проблемами со сном и упадком сил. Также полезно проверить витамин D: его уровень может падать из-за уменьшения светового дня.

Кроме того, следует сдать общие анализы крови и мочи, анализ на витамин C, сахар в крови и проверить щитовидную железу. Это позволит выявить большинство заболеваний, связанных со сменой сезона и не только.