Врач рассказал, какие анализы стоит сдать осенью
Своевременное обследование позволит вовремя заметить начинающиеся проблемы
17 сентября 2024, 07:14, ИА Амител
Осенью у человека могут внезапно нарушиться сон, усилиться боли в спине и суставах. Ну и, конечно, повсюду простуда и грипп. Как сообщает "Секрет фирмы", невролог Московских центров МРТ Евгений Пахомов рассказал, какие анализы следует сдать в осенний период, чтобы вовремя заметить проблемы.
Так, в начале осени полезно сдать анализ крови на ферритин. Он отражает запасы железа в организме. Низкий уровень ферритина может проявляться астенией, проблемами со сном и упадком сил. Также полезно проверить витамин D: его уровень может падать из-за уменьшения светового дня.
Кроме того, следует сдать общие анализы крови и мочи, анализ на витамин C, сахар в крови и проверить щитовидную железу. Это позволит выявить большинство заболеваний, связанных со сменой сезона и не только.
08:09:18 17-09-2024
В ценах озвучьте. В 10 тр. не уложиться.
14:19:54 17-09-2024
Гость (08:09:18 17-09-2024) В ценах озвучьте. В 10 тр. не уложиться.... общие анализы крови и мочи, сахар в крови и проверить щитовидную железу- это бесплатно по полису ОМС. вит Д- около 1500, ферритин рублей 500, но по хорошему, нужно обязательно добавить гомоцистеин- это еще плюс 500, примерно и липидограмму по ОМС. итого: +-2000 руб. анализ на вит. С- это самое тупое, что можно было посоветовать, потому просто игнорируйте.