Андрей Кондрахин посоветовал не размораживать еду при комнатной температуре

17 января 2025, 10:30, ИА Амител

Холодильник / Фото: nrd / unsplash.com

Заморозка продуктов продлевает срок их хранения, но снижает пищевую ценность, заявил терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач предостерег от заморозки мяса, молока, яблок, груш и овощей с высоким содержанием воды (кабачки, огурцы, картошку, лук), поскольку кристаллы жидкости разрушают их структуру и ухудшают вкус и полезные свойства.

В то же время быстрая промышленная заморозка сохраняет качество пищи.

Кондрахин также отметил, что замороженные продукты не следует размораживать при комнатной температуре, лучше сразу готовить их.