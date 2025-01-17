НОВОСТИЗдоровье

Врач рассказал, какие продукты нельзя хранить в морозильнике

Андрей Кондрахин посоветовал не размораживать еду при комнатной температуре

17 января 2025, 10:30, ИА Амител

Холодильник / Фото: nrd / unsplash.com
Холодильник / Фото: nrd / unsplash.com

Заморозка продуктов продлевает срок их хранения, но снижает пищевую ценность, заявил терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач предостерег от заморозки мяса, молока, яблок, груш и овощей с высоким содержанием воды (кабачки, огурцы, картошку, лук), поскольку кристаллы жидкости разрушают их структуру и ухудшают вкус и полезные свойства.

В то же время быстрая промышленная заморозка сохраняет качество пищи.

Кондрахин также отметил, что замороженные продукты не следует размораживать при комнатной температуре, лучше сразу готовить их.

советы эксперта

Комментарии 12

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Гость

10:41:40 17-01-2025

Врач предостерег от заморозки мяса,--------- дальше читать его мнение не имеет смысла.

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Думаю

10:42:00 17-01-2025

Странные размышления выдал врач, который даже не повар.

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Musik

11:16:24 17-01-2025

водка не хранится в холодильнике.
она вообще почти не хранится.

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ППШариков

11:23:32 17-01-2025

Не, ну любая заморозка не делает "продукт" лучше (кроме кубиков для льда), но опять же лучше заморозки, способа сохранить "продукт" пока еще не изобрели )))

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Гость

12:07:29 17-01-2025

ППШариков (11:23:32 17-01-2025) Не, ну любая заморозка не делает "продукт" лучше (кроме куби... Ошибаетесь. Свежие ягоды, идущие на производство домашних наливок, как раз стОит прежде заморозить, тем самым, разрушить клеточные мембраны для лучшего смешивания сока и спирта...

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ППШариков

14:05:38 17-01-2025

Гость (12:07:29 17-01-2025) Ошибаетесь. Свежие ягоды, идущие на производство домашних на... Вы еще про строганину напишите )) Речь идет о хранении продуктов, а не использования заморозки в технологическом процессе приготовления из них.

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холмс

12:05:55 17-01-2025

врача на мыло. Это шарлатан а не специалист
Запомните -заморозка не вредит и не разрушает - разрушает разморозка. Когда вода из твердого в жидкое состояние переходит ее обьем увеличивается. Если вы например заморозите помидорку а потом разморозите и пожарите то это будет жареный поврежденный продукт а если вы разогреете сковороду и пожарите замороженную помидорку не размораживая то вкус будет как у свежей потому что при переходе льда в другое состояние он переходит частично сразу в пар частично в воду не повреждая ткань
Когда ученые головы найдут способ быстро разморозить мясо переведя лед в воду без обьема то люди полетят на альфа центавру. Анабиоз -человека можно будет заморозить а через тысячу лет разморозить и оживить

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Гость

12:54:19 17-01-2025

Когда вода из твердого состояния (льда) переходит в жидкое - объем уменьшается. В школе физики не было? Плотность воды - 1 г/см3, плотность льда - 0,9 г/см3. При заморозке объем увеличивается на 10%

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Musik

13:04:00 17-01-2025

Гость (12:54:19 17-01-2025) Когда вода из твердого состояния (льда) переходит в жидкое -... а вы хотите кипяток в морозилке хранить?
вы физег?

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учитель

15:34:49 17-01-2025

Гость (12:54:19 17-01-2025) Когда вода из твердого состояния (льда) переходит в жидкое -... как раз физика и была. Молекулы в жидком виде и в твердом виде имеют разные расстояния друг от друга. В жидкости они свободно перемещаются а при охлаждении укладываются в кристаллическую решетку близко друг к другу поэтому обьем становится меньше. Когда температуру повышают молекулы начинают колебаться сильнее и решетка разрушается - расстояние увеличивается и соответственно обьем воды. Учи мат часть физик ля

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Гость

00:00:10 18-01-2025

учитель (15:34:49 17-01-2025) как раз физика и была. Молекулы в жидком виде и в твердом ви... Вода - исключение, умник. При кристаллизации её объём увеличивается. Поэтому и рвёт трубы и блоки моторов, если с водой на морозе оставить. Садись, два, учитель...

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Гость

13:56:55 17-01-2025

Причем тут кипяток? Вы гуманитарий?

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