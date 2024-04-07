Врач рассказал, когда метеозависимым нужно вызывать скорую
Чаще всего от изменений погоды страдают люди гипертонией, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца
07 апреля 2024, 21:31, ИА Амител
Врач Видновской РКБ Айслу Каримова рассказала о том, кто входит в группу риска по метеозависимости и о том, когда таким людям нужно вызывать скорую. Ее слова передает Life.
Метеочувствительностью страдают 70% пациентов с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, а также здоровые люди, у которых из-за холодной погоды возникают спазмы сосудов. Они мало двигаются и отдают предпочтение жирной пище, отчего повышается риск ишемических инсультов.
Врачрекомендовала измерять давление, наблюдать за сердцем, пить много воды и быть осторожным с физическими нагрузками.
"При любом головокружении или изменении ритма сердца, при повышенном или пониженном давлении необходимо прекратить любую деятельность и вызвать скорую помощь", - сказала Каримова.
15:05:53 08-04-2024
В этом году весной решила попробовать пропить курс гинкоум, согласно инструкции поддерживает сосуды и мозговое кровообращение. Пока довольна, пью второй месяц