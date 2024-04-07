Врач рассказал, когда метеозависимым нужно вызывать скорую

Чаще всего от изменений погоды страдают люди гипертонией, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца

07 апреля 2024, 21:31, ИА Амител

Уличный термометр / Фото: pxhere.com

Врач Видновской РКБ Айслу Каримова рассказала о том, кто входит в группу риска по метеозависимости и о том, когда таким людям нужно вызывать скорую. Ее слова передает Life.

Метеочувствительностью страдают 70% пациентов с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, а также здоровые люди, у которых из-за холодной погоды возникают спазмы сосудов. Они мало двигаются и отдают предпочтение жирной пище, отчего повышается риск ишемических инсультов.

Врачрекомендовала измерять давление, наблюдать за сердцем, пить много воды и быть осторожным с физическими нагрузками.