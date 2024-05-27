Врач рассказал, можно ли делать лазерную коррекцию зрения летом

Операция к осени может подорожать

27 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Глаза / Фото: pxhere.com/ru/photo/803371

Врач Алсу Исламова рассказала, что светобоязнь после коррекции зрения длится четыре часа в любое время года. Недавно сообщалось, что из-за роста цен на импортные материалы к осени эта операция может подорожать на 5-10 тысяч рублей, пишет "Секрет фирмы".

Многие не решаются исправлять зрение летом из-за страха долго бороться со светобоязнью. Но, по словам Алсу Исламовой, пациенты после операции проводят в клинике около часа, а затем уезжают домой в солнцезащитных очках.

Светобоязнь и слезотечение после лазерной коррекции зрения длятся четыре-пять часов, независимо от времени года. В течение двух недель после операции нельзя посещать солярий, бассейн, море, а также нужно избегать попадания грязи и пыли в глаза при работе в огороде. Также ограничиваются контактные виды спорта на месяц, но можно заниматься йогой и танцами.

Сегодня для коррекции зрения используют лентикулярные методики – Clear, Smile. Их проводят через разрез в два миллиметра и без формирования роговичного лоскута. Ограничения накладываются на время заживления разреза. Если к этим методикам не будет противопоказаний, то ограничения после них сведутся к минимуму.

О том, что лазерная коррекция зрения может подорожать, сообщил ранее Mash. По их данным, к осени цены могут вырасти "минимум на 15%", или на 5-10 тысяч рублей. Всему виной дорогие расходники и комплектующие для лазеров.