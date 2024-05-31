Врач рассказал о причинах возникновения пикантной женской проблемы
Нормой подобные проблемы со здоровьем не являются
31 мая 2024, 09:55, ИА Амител
Гинеколог Татьяна Ильюхина рассказала о том, в каком случае у женщин может развиться недержание мочи. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Одной из причин недержания мочи, по словам Илюхиной, является нарушение питьевого режима. Также оно может возникать из-за лишнего веса, инфекций мочевых путей, послеродовых травм и неврологических заболеваний.
Врач отметила, что эта проблема может возникнуть как у молодых женщин, особенно после родов, так и у женщин в период менопаузы. Она подчеркнула, что недержание мочи не является нормой и не должно рассматриваться как естественное проявление старения организма.
Илюхина добавила, что, независимо от возраста, недержание можно и нужно лечить. Эффективность лечения во многом зависит от того, насколько быстро женщина обратится к специалисту.
10:05:37 31-05-2024
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10:22:17 31-05-2024
Моча из пяток у женщин?
10:51:32 31-05-2024
Гость (10:22:17 31-05-2024) Моча из пяток у женщин?... Может не стоит щекотать?? дабы не выливалось.
11:49:33 31-05-2024
Гость (10:22:17 31-05-2024) Моча из пяток у женщин?... Не даром говорится - сердце в пятки ушло....