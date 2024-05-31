Врач рассказал о причинах возникновения пикантной женской проблемы

Нормой подобные проблемы со здоровьем не являются

31 мая 2024, 09:55, ИА Амител

Врач за работой / Фото: pxhere.com

Гинеколог Татьяна Ильюхина рассказала о том, в каком случае у женщин может развиться недержание мочи. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Одной из причин недержания мочи, по словам Илюхиной, является нарушение питьевого режима. Также оно может возникать из-за лишнего веса, инфекций мочевых путей, послеродовых травм и неврологических заболеваний.

Врач отметила, что эта проблема может возникнуть как у молодых женщин, особенно после родов, так и у женщин в период менопаузы. Она подчеркнула, что недержание мочи не является нормой и не должно рассматриваться как естественное проявление старения организма.

Илюхина добавила, что, независимо от возраста, недержание можно и нужно лечить. Эффективность лечения во многом зависит от того, насколько быстро женщина обратится к специалисту.