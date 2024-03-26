Врач рассказал о продуктах, которые помогут укрепить сосуды и снизить уровень сахара

Помочь своему организму можно, включив их в свой рацион

26 марта 2024, 11:31, ИА Амител

Чеснок / Фото: pxhere.com/ru/photo/469

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о том, какие продукты стоит добавить в рацион людям, испытывающим сильное желание поесть сладкого. Ее слова передает "Российская газета".

По словам специалиста, чтобы помочь организму, в рацион стоит включить ряд позиций.

Один из них - чеснок, благоприятно воздействующий на уровень глюкозы из-за сульфатов. Они также способствуют расширению сосудов и понижению уровня холестерина.

Крепкие сосуды обеспечивают бесперебойный кровоток. Скумбрия содержит хром, который стабилизирует уровень сахара в крови и способствует углеводному обмену.

Кроме того, корица, миндаль и ягоды, такие как клюква, брусника, смородина и другие кислотные ягоды, могут укрепить сосуды, добавила врач Янг.