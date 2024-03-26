Врач рассказал о продуктах, которые помогут укрепить сосуды и снизить уровень сахара
Помочь своему организму можно, включив их в свой рацион
26 марта 2024, 11:31, ИА Амител
Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о том, какие продукты стоит добавить в рацион людям, испытывающим сильное желание поесть сладкого. Ее слова передает "Российская газета".
По словам специалиста, чтобы помочь организму, в рацион стоит включить ряд позиций.
Один из них - чеснок, благоприятно воздействующий на уровень глюкозы из-за сульфатов. Они также способствуют расширению сосудов и понижению уровня холестерина.
Крепкие сосуды обеспечивают бесперебойный кровоток. Скумбрия содержит хром, который стабилизирует уровень сахара в крови и способствует углеводному обмену.
Кроме того, корица, миндаль и ягоды, такие как клюква, брусника, смородина и другие кислотные ягоды, могут укрепить сосуды, добавила врач Янг.
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