Врач рассказал о страшных последствиях любви к майонезу

Специалист посоветовала заменить покупной продукт на домашний, поскольку он менее вреден

24 декабря 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Чрезмерное употребление майонеза грозит человеку преждевременной старостью. Об этом "Ленте" рассказала врач-терапевт Полина Лепилова.

По словам специалиста, из-за большого количества подсолнечного масла в составе продуктав организме человека возникает хроническое воспаление. Жирные кислоты, которые содержатся в масле, провоцируют развитие множества опасных заболеваний, включая рак.

Также в майонезе содержится соль и сахар, которые грозят потребителю набором жировой массы.

Вместо покупных майонезов в салатах врач посоветовала использовать домашние, поскольку вредные ингредиенты при его приготовлении можно заменить.