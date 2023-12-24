Врач рассказал о страшных последствиях любви к майонезу
Специалист посоветовала заменить покупной продукт на домашний, поскольку он менее вреден
24 декабря 2023, 09:33, ИА Амител
Чрезмерное употребление майонеза грозит человеку преждевременной старостью. Об этом "Ленте" рассказала врач-терапевт Полина Лепилова.
По словам специалиста, из-за большого количества подсолнечного масла в составе продуктав организме человека возникает хроническое воспаление. Жирные кислоты, которые содержатся в масле, провоцируют развитие множества опасных заболеваний, включая рак.
Также в майонезе содержится соль и сахар, которые грозят потребителю набором жировой массы.
Вместо покупных майонезов в салатах врач посоветовала использовать домашние, поскольку вредные ингредиенты при его приготовлении можно заменить.
09:46:10 24-12-2023
Так слушайте - если майонез такой вредный, значит всех производителей майонеза нужно судить, и приговорить к высшей мере на4азания) ведь смертью торгуют)
11:27:53 24-12-2023
Кароч... Жить вредно..
14:57:26 24-12-2023
Домашние без масла, соли и сахара?
15:59:16 24-12-2023
Ждите. Скоро майонез из продажи исчезнет!
09:32:33 25-12-2023
Врач рассказал о страшных последствиях любви к майонезу*/** Я вам и без доктора скажу, что любить майонез, вместо того, чтобы любить человека противоположного пола- девиантное половое поведения. От такого противоестественного союза рождаются майонезные дети- с виду толстячки-крепыши, а интеллект как у дой-пака майонеза местного крахмально-водяного производства.
09:48:57 25-12-2023
Он точно специалист?? Чем можно заменить растительное масло в майонезе?
11:12:57 25-12-2023
Мимопроходящий (09:48:57 25-12-2023) Он точно специалист?? Чем можно заменить растительное масло ... Ну заменяют же, , за который им не стыдно.