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Врач рассказал о страшных последствиях любви к майонезу

Специалист посоветовала заменить покупной продукт на домашний, поскольку он менее вреден

24 декабря 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Чрезмерное употребление майонеза грозит человеку преждевременной старостью. Об этом "Ленте" рассказала врач-терапевт Полина Лепилова.

По словам специалиста, из-за большого количества подсолнечного масла в составе продуктав организме человека возникает хроническое воспаление. Жирные кислоты, которые содержатся в масле, провоцируют развитие множества опасных заболеваний, включая рак.

Также в майонезе содержится соль и сахар, которые грозят потребителю набором жировой массы.

Вместо покупных майонезов в салатах врач посоветовала использовать домашние, поскольку вредные ингредиенты при его приготовлении можно заменить.

Здоровье Продукты

Комментарии 7

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Гость

09:46:10 24-12-2023

Так слушайте - если майонез такой вредный, значит всех производителей майонеза нужно судить, и приговорить к высшей мере на4азания) ведь смертью торгуют)

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Гена

11:27:53 24-12-2023

Кароч... Жить вредно..

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Светлана

14:57:26 24-12-2023

Домашние без масла, соли и сахара?

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Гость

15:59:16 24-12-2023

Ждите. Скоро майонез из продажи исчезнет!

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Гость

09:32:33 25-12-2023

Врач рассказал о страшных последствиях любви к майонезу*/** Я вам и без доктора скажу, что любить майонез, вместо того, чтобы любить человека противоположного пола- девиантное половое поведения. От такого противоестественного союза рождаются майонезные дети- с виду толстячки-крепыши, а интеллект как у дой-пака майонеза местного крахмально-водяного производства.

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Мимопроходящий

09:48:57 25-12-2023

Он точно специалист?? Чем можно заменить растительное масло в майонезе?

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Гость

11:12:57 25-12-2023

Мимопроходящий (09:48:57 25-12-2023) Он точно специалист?? Чем можно заменить растительное масло ... Ну заменяют же, , за который им не стыдно.

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