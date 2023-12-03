Врач рассказал о том, какая еда провоцирует рак поджелудочной

Специалист отметил, что при первых проблемах с органом нужно обращаться к врачам

03 декабря 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Медицинский эксперт Сергей Вялов рассказал о том, как предотвратить рак поджелудочной железы. Его слова передает "Российская газета".

Более 85% случаев возникновения панкреатита связано с неправильным питанием. В первую очередь специалист рекомендует отказаться от алкоголя и жирной пищи.

"Если поджелудочная дает о себе знать, у вас есть всего две попытки, чтобы остановить опасную болезнь", – отметил эксперт.

Первый способ – изменение своего питания, второй – на хирургическом столе.

Наследственная предрасположенность, хронические заболевания поджелудочной железы и возраст старше 50 лет являются дополнительными факторами – провокаторами развития болезни.