Врач рассказал о том, какая еда провоцирует рак поджелудочной
Специалист отметил, что при первых проблемах с органом нужно обращаться к врачам
03 декабря 2023, 19:30, ИА Амител
Медицинский эксперт Сергей Вялов рассказал о том, как предотвратить рак поджелудочной железы. Его слова передает "Российская газета".
Более 85% случаев возникновения панкреатита связано с неправильным питанием. В первую очередь специалист рекомендует отказаться от алкоголя и жирной пищи.
"Если поджелудочная дает о себе знать, у вас есть всего две попытки, чтобы остановить опасную болезнь", – отметил эксперт.
Первый способ – изменение своего питания, второй – на хирургическом столе.
Наследственная предрасположенность, хронические заболевания поджелудочной железы и возраст старше 50 лет являются дополнительными факторами – провокаторами развития болезни.
Комментарии 0