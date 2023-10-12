Врач рассказал о витаминах, которые очень нужны организму осенью

В холода полезные элементы помогают организму пережить стресс

12 октября 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперты телеканала "Доктор" рассказали о том, какие витамины обязательно необходимо давать своему организму осенью. Их слова передает "Российская газета".

Первым специалисты выделили витамин С, который необходим для поддержания настроения и укрепления иммунитета. Еще один важный осенний витамин – B6. Он поддерживает активность Т-клеток и помогает противостоять сезонным болезням.

Чтобы компенсировать недостаток солнца, нужно употреблять витамин D. Нормализацией памяти и холестерина в организме занимается витамин В12.



Пятым витамином, который назвали эксперты, стал витамин Е, который поможет поддерживать функции половых органов.