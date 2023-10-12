Врач рассказал о витаминах, которые очень нужны организму осенью
В холода полезные элементы помогают организму пережить стресс
12 октября 2023, 15:01, ИА Амител
Эксперты телеканала "Доктор" рассказали о том, какие витамины обязательно необходимо давать своему организму осенью. Их слова передает "Российская газета".
Первым специалисты выделили витамин С, который необходим для поддержания настроения и укрепления иммунитета. Еще один важный осенний витамин – B6. Он поддерживает активность Т-клеток и помогает противостоять сезонным болезням.
Чтобы компенсировать недостаток солнца, нужно употреблять витамин D. Нормализацией памяти и холестерина в организме занимается витамин В12.
Пятым витамином, который назвали эксперты, стал витамин Е, который поможет поддерживать функции половых органов.
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