Врач рассказал об офисных привычках, которые вредят здоровью человека
Эксперт отметила, что сидячая работа приводит к серьезным проблемам со здоровьем
14 сентября 2023, 23:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о том, какие офисные привычки сильнее других вредят здоровью человека. Ее слова передает "Вечерняя Москва".
Первое, что отметила специалист, нужно отказаться от быстрого употребления пищи. Быстрая еда не дает человеку чувства насыщения, и он съедает больше, чем нужно.
Также Алексеева посоветовала отказаться от использования смартфонов во время приема пищи, поскольку это не дает мозгу отдохнуть.
В заключение врач добавила, что нужно обязательно заставлять себя вставать со стула и прогуливаться, иначе существует риск развития варикоза.
08:35:18 15-09-2023
Работа в целом вредит здоровью)
11:32:23 15-09-2023
А работа за МРОТ - тем более вредна