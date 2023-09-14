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Врач рассказал об офисных привычках, которые вредят здоровью человека

Эксперт отметила, что сидячая работа приводит к серьезным проблемам со здоровьем

14 сентября 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о том, какие офисные привычки сильнее других вредят здоровью человека. Ее слова передает "Вечерняя Москва".

Первое, что отметила специалист, нужно отказаться от быстрого употребления пищи. Быстрая еда не дает человеку чувства насыщения, и он съедает больше, чем нужно.

Также Алексеева посоветовала отказаться от использования смартфонов во время приема пищи, поскольку это не дает мозгу отдохнуть.

В заключение врач добавила, что нужно обязательно заставлять себя вставать со стула и прогуливаться, иначе существует риск развития варикоза.

Здоровье Работа

Комментарии 2

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Гость

08:35:18 15-09-2023

Работа в целом вредит здоровью)

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Гость

11:32:23 15-09-2023

А работа за МРОТ - тем более вредна

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