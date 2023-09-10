Врач рассказала, как легко похудеть на воде и супе

Супами специалист порекомендовала обедать

10 сентября 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-эндокринолог Лариса Рогова рассказала, как вода и супы помогут похудеть. Ее слова передает Life.

По словам Роговой, если выпить стакан теплой воды за полчаса до приема пищи, то усилится выработка гормона холецистокинина, отвечающего за насыщение. Также вода заполняет объем желудка, что не дает переесть.

Обедать специалист посоветовала жирными супами, при этом порекомендовала воздержаться от блюд на мясном бульоне людям с повышенным показателем мочевой кислоты. Не советует Рогова есть супы с щавелем и шпинатом, а еще супы-пюре, которые не нужно жевать.