НОВОСТИЗдоровье

Врач рассказала, как легко похудеть на воде и супе

Супами специалист порекомендовала обедать

10 сентября 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-эндокринолог Лариса Рогова рассказала, как вода и супы помогут похудеть. Ее слова передает Life.

По словам Роговой, если выпить стакан теплой воды за полчаса до приема пищи, то усилится выработка гормона холецистокинина, отвечающего за насыщение. Также вода заполняет объем желудка, что не дает переесть.

Обедать специалист посоветовала жирными супами, при этом порекомендовала воздержаться от блюд на мясном бульоне людям с повышенным показателем мочевой кислоты. Не советует Рогова есть супы с щавелем и шпинатом, а еще супы-пюре, которые не нужно жевать. 

Здоровье Продукты

Комментарии 3

Avatar Picture
Андрей

20:06:22 10-09-2023

бред!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:51:47 10-09-2023

Супик хоть и жиденький, но зато питательный. Будешь ты и худенький, но зато пузатенький

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:12:18 11-09-2023

Гость (23:51:47 10-09-2023) Супик хоть и жиденький, но зато питательный. Будешь ты и худ... Суп - это пустая еда. С него не толстеют, никто "пузатеньким" не становится. Крестьяне в старину суп ели, чтобы желудки забить и не так голодно было, а основная еда была хлеб.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров