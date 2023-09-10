Врач рассказала, как легко похудеть на воде и супе
Супами специалист порекомендовала обедать
10 сентября 2023, 12:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-эндокринолог Лариса Рогова рассказала, как вода и супы помогут похудеть. Ее слова передает Life.
По словам Роговой, если выпить стакан теплой воды за полчаса до приема пищи, то усилится выработка гормона холецистокинина, отвечающего за насыщение. Также вода заполняет объем желудка, что не дает переесть.
Обедать специалист посоветовала жирными супами, при этом порекомендовала воздержаться от блюд на мясном бульоне людям с повышенным показателем мочевой кислоты. Не советует Рогова есть супы с щавелем и шпинатом, а еще супы-пюре, которые не нужно жевать.
20:06:22 10-09-2023
бред!
23:51:47 10-09-2023
Супик хоть и жиденький, но зато питательный. Будешь ты и худенький, но зато пузатенький
09:12:18 11-09-2023
Гость (23:51:47 10-09-2023) Супик хоть и жиденький, но зато питательный. Будешь ты и худ... Суп - это пустая еда. С него не толстеют, никто "пузатеньким" не становится. Крестьяне в старину суп ели, чтобы желудки забить и не так голодно было, а основная еда была хлеб.