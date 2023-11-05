По словам Ирины Коваленко, такая пища в умеренных количествах благоприятно влияет на кишечник и может положительно сказаться на продолжительности жизни

05 ноября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-гастроэнтеролог Ирина Коваленко рассказала, как правильно есть острую еду, а также о плюсах и минусах такой пищи. Слова специалиста приводит "Секрет фирмы".

Гастроэнтеролог объяснила, что острая еда должна быть частью сбалансированного питания. Например, добавление острого перца в омлет улучшает вкус и питательность блюда. Но если человек налегает на жареные во фритюре острые крылья, пользы от остроты не будет. Также многие острые соусы содержат большое количество соли, которую стоит ограничить при высоком давлении, отметила Коваленко.

Говоря о пользе острого, врач отметила, что такая пища может снизить кровяное давление и уровень холестерина, влияет на рост числа полезных бактерий в кишечнике и уменьшение болезнетворных, а также может способствовать контролю веса за счет увеличения расхода энергии, сжигания жира, подавления аппетита и улучшения состава кишечного микробиома.

Кроме этого, острая еда может положительно влиять на продолжительность жизни. Капсаицин, содержащийся в острой пище, обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием. Например, одно исследование показало снижение риска смертности на 12% у любителей еды с "огоньком".

Коваленко отметила, что умеренное употребление острой еды не причинит вреда. Но большое количество капсаицина может вызвать изжогу, тошноту, рвоту, диарею, боль в животе. Единичные исследования также связывают употребление перца чили и острой пищи с судорогами ног, кожной сыпью и крапивницей, отметила специалист.