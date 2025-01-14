Врач рассказала, кому противопоказано участвовать в крещенских купаниях

Светлана Малиновская дала советы по подготовке к окунанию в прорубь

14 января 2025, 16:13, ИА Амител

Крещение в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Физиотерапевт Светлана Малиновская предупредила, что не всем стоит участвовать в крещенских купаниях. Ее слова приводит "Подмосковье сегодня".

Врач отметила, что погружения в прорубь противопоказаны людям с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и хроническими недугами, а также детям, беременным и пожилым из-за чрезмерной нагрузки на организм.

Перед купанием Малиновская рекомендует принимать контрастный душ. За два часа до купания следует поесть, сделать разминку и проверить артериальное давление.

После купания необходимо быстро вытереться, тепло одеться и выпить горячий чай. Также врач предостерегает от употребления алкоголя и купания при болезни или после ОРВИ.

Купаться следует только в специально оборудованных местах с медицинским сопровождением.