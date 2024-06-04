Врач рассказала, сколько нужно есть и пить в жару

Главное в такую погоду — соблюдать водный режим

04 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Коктейль в жару / Фото: unsplash.com

Жаркая погода – настоящее испытание для горожан. Пока на улице пекло, аппетит нередко пропадает, а вот жажда становится невыносимой. Нормально ли это, "Секрету фирмы" рассказала диетолог клиники "К+31" Анна Шейфер.

Специалист отметила, что многие сталкиваются с отсутствием аппетита в жару. В такие моменты организм борется с повышением температуры. Главное в такую погоду – соблюдать водный режим. Объем воды будет зависеть от температуры за окном и вашего потоотделения.

"Если нет патологии почек, задержки жидкости, сердечной недостаточности и мы не беспокоимся, что у нас будет задержка воды, то тогда мы выпиваем не менее 2 л, можно больше. Особенно если очень сильно жарко, здесь с учетом потоотделения может объем быть выше – и 2,5, и 3 л, то есть не меньше 2 л точно", – сказала Шейфер.

Предпочтение в еде следует отдавать растительной пище и углеводам – крупам и макаронным изделиям. Не запрещено есть хлеб, но в разумных количествах. Белок в жару обычно не хочется, но в рационе он должен сохраняться. Следует сделать акцент на яйцах, молочных продуктах, рыбе.

"Дальше уже идет птица, курица, индейка, кролик. Ну и если абсолютно нет никакого отвращения к белковой мясной пище, то, соответственно, мясо тоже может присутствовать в рационе", – подчеркнула специалист.

Также не стоит забывать и о жирах. В этот период предпочтение стоит отдавать растительным маслам.