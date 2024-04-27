Врач развенчала миф о "накопительной" аллергии

В современной медицине такого понятия не существует, но есть ряд нюансов

27 апреля 2024, 06:35, ИА Амител

Проявления аллергии / Фото: unsplash.com

Один из распространенных мифов об аллергии – ее накопительная форма. Якобы организм человека может не реагировать на малые дозы аллергена, а симптомы проявляются, если вещества вокруг много. Аллерголог-иммунолог клиник "Семейная" Ольга Громадина объяснила "Секрету фирмы", почему аллергия может возникнуть не сразу и какие закономерности тут есть.

Она отметила, что "накопительной аллергии" в современной медицине не существует. В случае аллергии иммунитет реагирует даже на самые крошечные дозы аллергена. А вот выраженность проявления заболевания уже будет зависеть от дозы поступившего аллергена.

"Поэтому часто при первых начинающихся признаках симптомы аллергии могут быть приняты за какие-либо другие состояния или же в силу компенсаторных возможностей человеческого организма могут быть мало заметными и не вызывающими значимого дискомфорта", – отметила врач.Вместе с тем развитие иммунных реакций и соответствующих симптомов также зависит от возраста. В медицине есть понятие "атопического марша" – в рамках него медики могут говорить о возрастной последовательности формирования различных видов аллергии. Например, пищевая аллергия и дерматит формируются у детей грудного возраста, а к 5 годам и старше чаще встречается реакция на бытовые предметы. Однако это не "накопление", а созревание иммунной системы при изменении образа жизни и среды, а также физиологическое изменение организма в целом.

Также оказывать влияние могут перекрестные реакции. В таких случаях у человека изначально формируется повышенная чувствительность к какому-то определенному вдыхаемому аллергену в виде ринита или астмы, а после организм может реагировать на похожие молекулы.

"Конечно, существуют и дозозависимые патологические реакции, когда при переедании определенного продукта (цитрусовые, шоколад, ферментированные продукты, молоко и так далее) возникают высыпания на коже или вздутие и боли в животе. Но это не аллергические реакции, они просто похожи своими симптомами и не связаны с иммунными механизмами", – заключила она, добавив, что такие реакции еще иногда называют псевдоаллергическими.