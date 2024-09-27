Врач связал обычные сосиски с раком
Специалист посоветовал есть их реже
27 сентября 2024, 07:41, ИА Амител
Ежедневное употребление сосисок и обработанного мяса повышает риск колоректального рака, деменции и ишемической болезни сердца, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
В 2015 году ВОЗ отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. Анализ показал, что ежедневное употребление 50 граммов обработанного мяса (одна средняя сосиска) повышает риск колоректального рака на 18%. По словам гастроэнтеролога, сосиски также увеличивают риск рака молочной железы на 6% и рака легких на 12%.
Каждые 50 граммов обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18% из-за большого количества соли и насыщенных жиров, которые повышают артериальное давление и способствуют развитию атеросклероза артерий сердца. Также обработанное мясо увеличивает вероятность деменции на 40%, в то время как обычное мясо обладает обратным эффектом.
Определить безопасное количество колбасы и сосисок сложно, но в любом случае эти продукты нельзя назвать полезными из-за большого содержания соли и жира. Сухорукова советует заменить их другими источниками белка.
14:56:09 27-09-2024
Что значит "обработанное мясо" и "обычное"? Если я мясо пожарю- оно будет обработанным? А если сварю? А сырым кто ест мясо? Так, в сосисках такое же мясо, но с добавками- крахмалы, гомогенизаторы, соли, глутамат натрия... Так может, дело в добавках? Тогда почему обвиняют именно "обработанное мясо".В общем, чушь какая-то.
20:11:50 27-09-2024
Не ем сосиски, я буду жить вечно))