Врач связал обычные сосиски с раком

Специалист посоветовал есть их реже

27 сентября 2024, 07:41, ИА Амител

Сосиски / Фото: pxhere.com/ru/photo/635363

Ежедневное употребление сосисок и обработанного мяса повышает риск колоректального рака, деменции и ишемической болезни сердца, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

В 2015 году ВОЗ отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. Анализ показал, что ежедневное употребление 50 граммов обработанного мяса (одна средняя сосиска) повышает риск колоректального рака на 18%. По словам гастроэнтеролога, сосиски также увеличивают риск рака молочной железы на 6% и рака легких на 12%.

Каждые 50 граммов обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18% из-за большого количества соли и насыщенных жиров, которые повышают артериальное давление и способствуют развитию атеросклероза артерий сердца. Также обработанное мясо увеличивает вероятность деменции на 40%, в то время как обычное мясо обладает обратным эффектом.

Определить безопасное количество колбасы и сосисок сложно, но в любом случае эти продукты нельзя назвать полезными из-за большого содержания соли и жира. Сухорукова советует заменить их другими источниками белка.