Врачей медцентра "Пигмалион" наградили в канун Дня медицинского работника

Заслуги специалистов отметили и на городском, и на краевом уровне

14 июня 2024, 07:50, ИА Амител erid: LjN8K8nKD

Награждение медработников / Фото: "Пигмалион"

В преддверии Дня медицинского работника доктора барнаульского медицинского центра "Пигмалион" получили заслуженные награды разного уровня: от районных до краевых. Они стали свидетельством признания профессионализма врачей и их вклада в охрану здоровья горожан и жителей Алтайского края.

Краевые награды специалистам вручила председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Заксобрания Ирина Солнцева. Она подчеркнула значимость и важность работы медицинских работников "Пигмалиона" для региона. А также выразила благодарность клинике за поддержку бойцов СВО и членов их семей.

Награды докторам "Пигмалиона" вручили в администрации города Барнаула, что говорит о признании заслуг специалистов на местном уровне.

Подобные награды – не просто знак отличия, а свидетельство того, что труд медработников ценят и уважают. Поскольку специалисты стоят на страже здоровья жителей края, обеспечивая качественную медицинскую помощь и поддержку.

Награждение медработников / Фото: "Пигмалион"

Напомним, мобильные бригады "Пигмалиона" с самого начала проведения специальной военной операции оказывают бесплатную медпомощь военнослужащим и их родным. Списки таких пациентов передают в клинику главные врачи районных больниц. Услуги мобильного комплекса включают консультации специалистов, УЗИ, функциональную диагностику и лабораторные исследования.

"С начала проведения СВО клиника сочла необходимым поддержать участников спецоперации и их семьи. Это дело нашей чести и нашего понимания обстановки в России и в мире", – говорит д.м.н., профессор, генеральный директор медцентра "Пигмалион" Алексей Маликов.

Мобильные бригады регулярно посещают села, позволяя жителям своевременно получать медпомощь и следить за состоянием здоровья.Медицинский центр "Пигмалион"

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