Редкое заболевание может вызывать опасные реакции

19 октября 2026, 08:14, ИА Амител

Край опять окажется во власти лютых холодов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Холодовая крапивница — редкое заболевание (пять-шесть случаев на тысячу человек), при котором воздействие холода провоцирует реакции: от кожных высыпаний до опасных для жизни состояний. Женщины болеют в два раза чаще мужчин, а первые симптомы обычно появляются в возрасте 18–30 лет, сообщает РБК.

Хотя в быту болезнь называют "аллергией на холод", по механизму она отличается от классической аллергии: в ее развитии не участвуют специфические иммунные клетки и антитела.

Симптомы могут быть разными: от покраснения и отека пальцев при контакте с холодным до системных реакций, вплоть до анафилактического шока. Например, у одной пациентки реакция возникала уже при температуре около 22,8°C, в том числе из‑за разницы температур в помещении или при контакте с охлажденными предметами.

Выделяют разные формы болезни: острую и хроническую, приобретенную и наследственную, а также атипичные варианты. К схожим проявлениям относят холодовой дерматит, ринит и конъюнктивит.

"Основной метод — холодовой тест: на кожу предплечья на три-пять минут кладут кубик льда в пакете, затем оценивают реакцию. Положительный результат — появление волдыря, покраснения и зуда. Самостоятельно ставить диагноз нельзя, так как есть риск неверно интерпретировать реакцию. Дополнительно могут назначить анализы крови и, при подозрении на наследственную форму, — генетические тесты", — говорится в публикации.

Главная мера — минимизировать контакт с холодом: не пить холодные напитки, избегать купания в прохладной воде, сократить время пребывания на морозе.

В терапии применяют неседативные антигистаминные препараты второго поколения (обычно весь холодный сезон), в отдельных случаях — аутолимфоцитотерапию. При тяжелых реакциях (отек гортани, падение давления, анафилаксия) нужна срочная медицинская помощь.

Для профилактики рекомендуют тепло одеваться, закрывать кожу (варежки, шарф, длинные рукава), защищать лицо кремами от холода, избегать резких перепадов температур, купаться только в теплой воде (от 35 °C), ограничить продукты, провоцирующие выброс гистамина (кофе, шоколад, цитрусовые, копчености, специи), не заниматься закаливанием, а также пролечить хронические инфекции и проблемы ЖКТ, которые могут усугублять состояние.