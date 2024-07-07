Врачи назвали продукты, от которых больше вреда, чем пользы

Все они – консервированные

07 июля 2024, 21:30, ИА Амител

Консервированные овощи / Фото: pxhere.com

Консервированные овощи, такие как зеленый горошек, томаты и картофель, могут нанести вред организму, если употреблять их в большом количестве. Об этом пишет издание 74.ru, ссылаясь на исследование медиков.

Так, чрезмерное употребление консервированного зеленого горошка может вызвать сильное газообразование и обострить гастрит или язву желудка. Помидоры, выращенные в грунте с химическими удобрениями, могут повысить кислотность желудка и вызвать раздражение его слизистой. Картофель может негативно повлиять на нервную систему, особенно если его употреблять в сыром виде или если он был куплен зеленым, что может привести к отравлению.

Свекла затрудняет усвоение кальция, повышает кислотность желудка и может быть вредна для диабетиков из-за высокого содержания сахара. Капуста может вызвать боли в кишечнике и метеоризм, поэтому ее не рекомендуется употреблять людям с проблемами ЖКТ, воспалением язвы и заболеваниями щитовидной железы.

Медики также предупреждают, что баклажаны содержат яд в кожице, поэтому ее лучше удалять во время приготовления. В мякоти баклажанов есть вещества, которые стимулируют увеличение щавелевой кислоты и могут вызвать появление камней в почках.