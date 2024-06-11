Врачи предупредили, что из-за энергетиков может развиваться рак

Они способствуют росту количества бактерий-метаболизаторов сульфида в кишечнике

11 июня 2024, 17:01, ИА Амител

Банка энергетика / Фото: pxhere.com

По мнению специалистов из Великобритании и США, сахар и таурин в составе энергетических напитков могут провоцировать развитие рака. Компонент таурин может быть основным источником энергии для бактерий, вызывающих рак толстой кишки. Это выяснили ученые из Университета Флориды, пишет Daily Mail.

В ходе экспериментов было доказано, что энергетические напитки способствуют росту количества бактерий-метаболизаторов сульфида в кишечнике.

Помимо таурина, энергетики содержат много сахара. Red Bull в количестве 250 мл содержит примерно 27,5 грамма сахара.

Всемирно известные организации здравоохранения не рекомендуют употреблять больше 25-30 граммов сахара в день. Излишнее употребление этого продукта может привести к ожирению, которое является одним из основных провокаторов рака толстой кишки.