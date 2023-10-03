Страшилки о менингите – неправда, но последствия могут быть серьезными

03 октября 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-педиатр Анастасия Дворецкая и врач-терапевт Татьяна Маеренкова рассказали о том, почему опасно ходить без шапки. Слова специалистов передает "Секрет фирмы".

Миф о том, что хождение без шапки может привести к менингиту, не соответствует действительности, но последствия от непокрытой головы на холоде и правда могут быть серьезными.

От переохлаждения у человека может заболеть голова. Также холод способен вызвать приступ мигрени. Еще один неприятный вариант развития событий – возникновение тригеминальных болей. Они возникают из-за перебоев в работе тройничного нерва и характеризуются краткосрочными болями, чаще всего, с одной стороны лица.

Терапевт утверждает, что переохлаждение может спровоцировать приступ астмы, стенокардии или даже инфаркт.

Специалисты советуют опираться на свои ощущения при принятии решения о том, надевать ли шапку.