Врачи рассказали о трех продуктах, которые помогают при депрессии

Все они позволяют снизить риск возникновения проблем с психическим здоровьем

18 апреля 2024, 18:00, ИА Амител

Сыр / Фото: pxhere.com/ru/photo/611881

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша рассказали о продуктах, которые помогают бороться с депрессией. Выпуск программы "О самом главном" доступен на сервисе "Смотрим".

Специалисты отметили, что снизить риск развития депрессии помогает употребление сыра, так как продукт содержит триптофан – аминокислоту, из которой в организме образуется серотонин. Чтобы триптофан лучше действовал, нужно находиться при ярком освещении.

Также врачи отметили морскую рыбу как продукт против депрессии. В ее составе содержится омега-3.

Диетолог Марина Макиша рекомендовала пить чай из зверобоя для улучшения качества сна. Напиток поможет успокоить психику.