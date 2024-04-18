Врачи рассказали о трех продуктах, которые помогают при депрессии
Все они позволяют снизить риск возникновения проблем с психическим здоровьем
18 апреля 2024, 18:00, ИА Амител
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша рассказали о продуктах, которые помогают бороться с депрессией. Выпуск программы "О самом главном" доступен на сервисе "Смотрим".
Специалисты отметили, что снизить риск развития депрессии помогает употребление сыра, так как продукт содержит триптофан – аминокислоту, из которой в организме образуется серотонин. Чтобы триптофан лучше действовал, нужно находиться при ярком освещении.
Также врачи отметили морскую рыбу как продукт против депрессии. В ее составе содержится омега-3.
Диетолог Марина Макиша рекомендовала пить чай из зверобоя для улучшения качества сна. Напиток поможет успокоить психику.
19:28:57 18-04-2024
Нее... не те врачи... На первом месте -3 раза по 50 коньячку, а уж закусить можно и сырком! и прощай депрессия... на один день!
19:48:58 18-04-2024
Походу эти коновалы вискарь не пробовали.
12:30:27 19-04-2024
Вранье ни рыба ни сыр не помогают. Помогает только спокойная жизнь в достатке.
13:30:02 19-04-2024
интересная идея - жрать сыр, сидя на солнышке. И красной рыбкой заедать. Купил, сожрал - и зубы на полку, ибо зарплата на том и закончилась. Зато помрешь не от депрессии, а от голода.