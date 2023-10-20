Врачи рассказали, почему молодые спортсмены неожиданно умирают

По их словам, физические нагрузки тут ни при чем

20 октября 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врачи-кардиологи Джонатан Ким и Лили Баруш рассказали о том, почему умирают молодые спортсмены. Их слова передает Men's Health.

Джонатан Ким отметил, что чаще всего внезапная остановка сердца возникает из-за структурной или электрической аномалии сердечной мышцы. Зачастую этот порок никак не проявляет себя и найти его при обследовании почти невозможно.

"Верите или нет, но внезапная остановка сердца может быть первым проявлением патологии", – сказал врач.

Лили Баруш добавила, что на внезапную остановку сердца у спортсменов влияет ряд факторов, но только физические нагрузки не могут привести к этому.