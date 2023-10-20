Врачи рассказали, почему молодые спортсмены неожиданно умирают
По их словам, физические нагрузки тут ни при чем
20 октября 2023, 14:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врачи-кардиологи Джонатан Ким и Лили Баруш рассказали о том, почему умирают молодые спортсмены. Их слова передает Men's Health.
Джонатан Ким отметил, что чаще всего внезапная остановка сердца возникает из-за структурной или электрической аномалии сердечной мышцы. Зачастую этот порок никак не проявляет себя и найти его при обследовании почти невозможно.
"Верите или нет, но внезапная остановка сердца может быть первым проявлением патологии", – сказал врач.
Лили Баруш добавила, что на внезапную остановку сердца у спортсменов влияет ряд факторов, но только физические нагрузки не могут привести к этому.
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