Врачи рассказали, почему похудеть после 30 сложнее

Есть несколько причин, которые мешают сбросить вес

17 октября 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты рассказали о том, почему после 30 лет тяжело похудеть. Об этом сообщает "Лента".

По словам экспертов, после 30 мышечная масса начинает уменьшаться на 10% каждые 10 лет. Мышцы помогают сжигать калории, а чем их меньше, тем сложнее становится процесс.

Еще одной причиной, по которой затрудняется процесс сброса веса, являются гормональные сбои. Из-за снижения уровня эстрогена на животе может скапливаться большое количество жира. У мужчин набор жировой массы связан со снижением уровня тестостерона.