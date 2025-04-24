Врачи, учителя, семьи. В Автоцентре АНТ действует социальная программа на покупку Jetour
Специальные условия для особых категорий граждан действуют до конца июня
24 апреля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJPhhPe
С 17 апреля по 30 июня 2025 года компания Jetour ("Джетур") предлагает уникальные условия для военнослужащих, медиков, педагогов, госслужащих и семей с детьми. При покупке новых автомобилей особая категория граждан может получить дополнительную скидку до 200 тысяч рублей*.
Кто может воспользоваться программой?
Получить скидку могут:
- военнослужащие;
- сотрудники полиции;
- медицинские работники;
- учителя и преподаватели государственных учебных заведений;
- юристы государственных органов;
- родители с детьми до 10 лет, включая ближайших родственников (супругов, детей, родителей).
Как принять участие в программе?
Чтобы получить скидку, необходимо подтвердить статус документами (например, справкой с работы или свидетельством о рождении ребенка). Один родитель может приобрести до двух автомобилей по программе.
На какие автомобили действует скидка?
Скидка доступна при покупке:
- Jetour T2 – скидка 200 тысяч рублей (здесь и далее от рекомендованной розничной цены);
- Jetour X90 Plus ("Плюс"), Dashing Luxury/Sport AWD ("Дашинг Лакшери/Спорт") – 180 тысяч;
- Jetour X70 Plus, Dashing – 150 тысяч;
- Jetour X70, X50 – 100 тысяч.
Предложение действует на автомобили 2024 и 2025 годов выпуска.
Программа распространяется на все автомобили Jetour. Например, данные категории граждан могут приобрести стильный, инновационный Jetour Dashing от 1 589 000 рублей.
Дополнительные выгоды в Автоцентре АНТ:
- прямая скидка;
- каско** в подарок;
- трейд-ин;
- спецусловия при покупке в кредит.
Автоцентр АНТ
Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")
Подробности по телефону: (3852) 290-020
Не упустите возможность купить новый Jetour на выгодных условиях.
* Срок действия программы: 17.04.2025–30.06.2025. Не является публичной офертой. Подробности смотрите тут или уточняйте у менеджера отдела продаж. Компания вправе изменить или завершить программу досрочно и в одностороннем порядке.
**Каско за покупку – компенсация на оплату страхового полиса до 50 000 рублей АО "Альфастрахование", ПАО "Группа Ренессанс Страхование", САО "ВСК", САО "РЕСО-Гарантия".
Не является офертой. Дополнительная информация о наличии автомобилей, сроках и условиях программы уточняйте у менеджера в официальных дилерских центрах JETOUR. Условия действительны на 19.03.2025 и могут быть изменены банком. Банк вправе отказать без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия о кредите и услуге "Автолюбитель" на www.vtb.ru Банк ВТБ (ПАО). Информация по телефону банка: 8-800-100-24-24 (звонок по России бесплатный). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
Предложение носит информационный характер, не является исчерпывающим и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Заключение договора страхования (полиса) не является обязательным условием приобретения автомобиля. Решение о заключении договора страхования принимается по соглашению сторон. Подробные условия предложения, правила страхования и иные условия уточняйте у сотрудников в официальных дилерских центрах Jetour.
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