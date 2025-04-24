Врачи, учителя, семьи. В Автоцентре АНТ действует социальная программа на покупку Jetour

Специальные условия для особых категорий граждан действуют до конца июня

24 апреля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJPhhPe

Jetour Dashing / Фото: Автоцентр АНТ

С 17 апреля по 30 июня 2025 года компания Jetour ("Джетур") предлагает уникальные условия для военнослужащих, медиков, педагогов, госслужащих и семей с детьми. При покупке новых автомобилей особая категория граждан может получить дополнительную скидку до 200 тысяч рублей*.

Кто может воспользоваться программой?

Получить скидку могут:

военнослужащие;

сотрудники полиции;

медицинские работники;

учителя и преподаватели государственных учебных заведений;

юристы государственных органов;

родители с детьми до 10 лет, включая ближайших родственников (супругов, детей, родителей).

Jetour / Фото: Автоцентр АНТ

Как принять участие в программе?

Чтобы получить скидку, необходимо подтвердить статус документами (например, справкой с работы или свидетельством о рождении ребенка). Один родитель может приобрести до двух автомобилей по программе.

На какие автомобили действует скидка?

Скидка доступна при покупке:

Jetour T2 – скидка 200 тысяч рублей (здесь и далее от рекомендованной розничной цены);

Jetour X90 Plus ("Плюс"), Dashing Luxury/Sport AWD ("Дашинг Лакшери/Спорт") – 180 тысяч;

Jetour X70 Plus, Dashing – 150 тысяч;

Jetour X70, X50 – 100 тысяч.

Предложение действует на автомобили 2024 и 2025 годов выпуска.

Программа распространяется на все автомобили Jetour. Например, данные категории граждан могут приобрести стильный, инновационный Jetour Dashing от 1 589 000 рублей.

Jetour Dashing / Фото: Автоцентр АНТ

Дополнительные выгоды в Автоцентре АНТ:

прямая скидка;

каско** в подарок;

трейд-ин;

спецусловия при покупке в кредит.

Автоцентр АНТ / Фото предоставлено компанией

Автоцентр АНТ

Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Подробности по телефону: (3852) 290-020

Не упустите возможность купить новый Jetour на выгодных условиях.

* Срок действия программы: 17.04.2025–30.06.2025. Не является публичной офертой. Подробности смотрите тут или уточняйте у менеджера отдела продаж. Компания вправе изменить или завершить программу досрочно и в одностороннем порядке.

**Каско за покупку – компенсация на оплату страхового полиса до 50 000 рублей АО "Альфастрахование", ПАО "Группа Ренессанс Страхование", САО "ВСК", САО "РЕСО-Гарантия".

Не является офертой. Дополнительная информация о наличии автомобилей, сроках и условиях программы уточняйте у менеджера в официальных дилерских центрах JETOUR. Условия действительны на 19.03.2025 и могут быть изменены банком. Банк вправе отказать без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия о кредите и услуге "Автолюбитель" на www.vtb.ru Банк ВТБ (ПАО). Информация по телефону банка: 8-800-100-24-24 (звонок по России бесплатный). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Предложение носит информационный характер, не является исчерпывающим и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Заключение договора страхования (полиса) не является обязательным условием приобретения автомобиля. Решение о заключении договора страхования принимается по соглашению сторон. Подробные условия предложения, правила страхования и иные условия уточняйте у сотрудников в официальных дилерских центрах Jetour.

ООО АНТ 2000​

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