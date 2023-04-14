Врачи в Новосибирске спасли 1,5-летнего мальчика из Барнаула

Родители узнали о серьёзном недуге ребёнка только через УЗИ

14 апреля 2023, 08:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врачи в Новосибирске помогли 1,5-летнему мальчику с пороком сердца из Алтайского края. Об этом сообщает "МК".

Мама ребёнка рассказала, что о проблеме узнала только после УЗИ, потому что у Матвея не было никаких видимых признаков болезни.

"Медики говорили, что дефект закрывается до двух лет, мы ждали, но этого не происходило. В октябре 2022 года специалисты заявили, что необходима операция, но перед этим нужно полностью проверить здоровье у врача", – рассказала женщина.

В ноябре 2022 года в Барнаул из Новосибирска приехали специалисты из клиники Мешалкина, провели обследование и направили мальчика на операцию. Сутки после хирургического вмешательства ребёнок провёл в реанимации, ещё восемь дней – в обычной палате. Теперь ему предстоит наблюдаться у врачей по месту жительства.