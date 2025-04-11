Вратарь клуба "Краснодар" откроет детскую футбольную академию в Барнауле

Юрий Дюпин обещает своим ученикам бесплатную форму

11 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Вратарь Юрий Дюпин /Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Воспитанник алтайского футбола, вратарь клуба "Краснодар" Юрий Дюпин откроет детскую футбольную школу в Барнауле. Об этом спортсмен сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Заниматься в академии смогут как мальчики, так и девочки в возрасте от 4 лет. Голкипер обещает каждому ученику предоставить бесплатную форму, а также уникальную возможность стажировки и просмотра агентами для самых перспективных. Занятия будут вести профессиональные тренеры. Также в академии планируют сделать уклон на вратарские курсы.

Юрий Дюпин родился в 1988 году в Барнауле. Начинал свою карьеру в командах "ВРЗ", "Полимер", "Динамо-Барнаул". Далее играл в разных командах Второй лиги. Также выступал за "Кубань", "Анжи" и "Рубин". В последней команде Дюпин не стал легендой клуба, но вошел в историю, проведя в общей сложности 148 матчей – это 13-й показатель в истории клуба в XXI веке. В 2024 году, уже будучи ветераном, подписал контракт с "Краснодаром", из которого в ПСЖ ушел за 20 миллионов евро голкипер Матвей Сафонов. В настоящее время после 23 туров "Краснодар" лидирует в чемпионате России и Юрий Дюпин может по итогам сезона выиграть золотые медали.