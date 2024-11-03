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Временное потепление. О погоде в Алтайском крае 3 ноября

Местами небольшие, по востоку местами умеренные дожди

03 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com / Go to Mario von Rotz's profile Mario von Rotz
Рассвет в горах / Фото: unsplash.com / Go to Mario von Rotz's profile Mario von Rotz

От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 3 ноября. Такой прогноз на воскресенье сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие, по востоку умеренные дожди. Утром на дорогах по востоку гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, по югу порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +6 до +8 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Погода

Комментарии 1

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Гость

07:12:44 03-11-2024

Потепления будут до конца года

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