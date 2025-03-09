Временные ограничения ввели в пяти российских аэропортах

Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности полетов

09 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

Аэропорты Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода временно приостановили прием и отправку авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Астрахань – с 01:05 мск, Казань – с 02:00 мск, Нижний Новгород – c 02:59 мск", – рассказал он.

Как пишет Telegram-канал Shot, ограничения также ввели в аэропортах Владикавказа и Волгограда. По данным канала, ограничения связаны с угрозой атаки БПЛА.

Кореняко подчеркнул, что безопасность полетов является "главным приоритетом", поэтому экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для ее обеспечения.