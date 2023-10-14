Астрологи говорят, что это магическое время "перерасчета энергии"

14 октября 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В октябре 2023 года нас ждет очередной коридор затмений. Это необычное астрономическое явление, когда два затмения идут одно за другим. Впрочем, сами астрономы ничего необычного в таких коридорах не видят. А вот астрологи считают их магическими и уверены, что эти периоды сильно влияют на нашу карму.

О том, когда начнется и когда закончится коридор затмений в октябре 2023 года, чем он опасен и что нельзя делать в это время, – в материале amic.ru.

1 Что такое коридор затмений? Коридором затмений называется явление, когда два затмения – солнечное и лунное – идут друг за другом с небольшим промежутком времени. Как правило, первым идет солнечное затмение, а между ним и лунным проходит около двух недель.

2 Это действительно какое-то уникальное событие? Астрономы так не считают. Для них нет ничего необычного в том, что солнечное и лунное затмения следуют друг за другом. Солнечная система так устроена, что эти два события часто происходят с интервалом в пару недель. Коридоры затмений случаются примерно раз в полгода. Поэтому и такой термин, как "коридор затмений", в астрономии не используется. Это понятие гораздо больше распространено в астрологии.

3 Когда начнется коридор затмений в октябре 2023 года? Коридор затмений откроется в ночь с 14 на 15 октября: в этот момент в знаке Весы произойдет солнечное затмение. Оно будет кольцеобразным: тень Луны не полностью закроет Солнце. Впрочем, в России насладиться зрелищем никак не получится: затмение будет видно только в Центральной и Южной Америке.

4 Когда коридор затмений закончится? 29 октября, когда в созвездии Тельца произойдет лунное затмение. Таким образом, коридор затмений в октябре 2023 года продлится ровно две недели.

5 Почему астрологи считают коридор затмений магическим периодом? В астрологии считается, что все затмения оказывают существенное влияние на людей. А коридор затмений – это период с особенно мощной энергетикой. Некоторые эксперты говорят, что его эффект начинает проявляться еще за несколько дней до начала. В это время, по словам астрологов, происходит "перерасчет энергии". События, случающиеся в период этого астрономического явления, напрямую влияют, какой заряд энергии у вас будет до следующего коридора. Некоторые астрологи считают, что апатия и бессилие накануне коридора затмений – признак того, что человек совершил ошибки во время предыдущего коридора.

6 Чем опасен коридор затмений? Если грамотно распределить энергию и не совершать неправильных действий, коридор затмений принесет пользу. Но вот если совершить ряд ошибок, вас, наоборот, будут преследовать неудачи. По крайней мере, так говорят астрологи. А еще они считают, что этот период очень важен с точки зрения кармы. По сути, это время строгой проверки на то, живете ли вы правильно. Плохие события, происходящие во время коридора затмений, астрологи называют расплатой за какие-то нехорошие действия. Во время коридора затмений каждый человек имеет возможность получить "кармический толчок" на ближайшие полгода. А вот позитивным или негативным будет этот заряд, зависит от вас.

7 Что нельзя делать во время коридора затмений? Во время коридора затмений астрологи не рекомендуют принимать важных и определяющих решений. Если вы допустите ошибку, расплачиваться за свой выбор придется очень долго. Расставаться и заканчивать отношения астрологи тоже не советуют. По их мнению, об этом решении вы, скорее всего, пожалеете. Нельзя ссориться и вступать в конфликты с людьми. Это как раз та "трата энергии", последствия которой вы будете чувствовать на протяжении долгого времени.