Как раз сейчас там действует специальное предложение по вкладам

22 мая 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4rHhtM

Накопления. Вклады / Фото: freepik.com

У любого человека есть мечта, но очень часто на её исполнение проходится долго копить. Банк "Акцепт" предлагает не откладывать планы в долгий ящик, а открыть вклад и забрать с него доход уже на следующий день. Да-да, если сегодня открыть вклад, уже завтра можно будет тратить проценты, полагающиеся за весь срок размещения.

Что важно знать и какую сумму вкладывать?

Чтобы воспользоваться предложением, нужно прийти в банк "Акцепт" и сказать пароль "Время открывать" любому оператору. Вас поймут и помогут заработать.

Минимальная сумма вклада – 50 тысяч рублей.

Процентная ставка

Она может меняться в зависимости от срока вклада и типа вложения:

Если это "новые деньги" – вы никогда не открывали счёт в этом банке или принесли сумму сверх размещенных денежных средств – 7,8% годовых при размещении на 181 день и 8,1% при размещении на 367 дней.

Если же вы хотите переложить деньги со своего счета внутри банка, то ставка составит 7,5% или 7,8% в зависимости от срока размещения.

Доход по процентам получите на следующий день.

Кому может быть интересен вклад?

"В нашем банке широкая линейка вкладов, на любой доход и для любых целей. Есть возможность заработать и на валюте. Но вклад "Время открывать" всё-таки особенный. Он для тех, кто принимает перемены, ищет новые финансовые инструменты и уже сегодня знает, как распорядиться доходом от вклада", – говорит руководитель офиса "Барнаульский" АО "Банк Акцепт" Марина Красноруцкая.

Так, а теперь подробнее

Более подробную информацию, а также пример расчёта процентных ставок можете посмотреть на сайте банка "Акцепт" или по телефону: 8-800-100-27-37.

Пароль "Время открывать" действует только по 30 июня 2023 года. Успейте на заработанные проценты приобрести что-то важное и нужное для летнего отдыха.

*Вклад "Время новых открытий". Заключение договора с 02.05 по 30.06.2023; сумма – от 50000 руб.; % ставка: при сроке 181 день – 7,5% либо 7,8% (на новые деньги); при сроке 367 дней – 7,8% либо 8,1% соответственно. Новые деньги – наличные денежные средства, размещаемые на вкладе: если на момент размещения остаток средств на счетах, открытых в Банке в рублёвом экивал. (далее – ОС) больше или равен ОС на 01.05.2023 или разница между ними менее 50 тыс. руб.; сумма, уменьшенная на разницу между ОС на 01.05.2023 и датой размещения вклада. Расчёт и выплата % – не позднее дня, следующего за днём размещения вклада. При досрочном расторжении: % пересчитываются в день расторжения по ставке "До востребования" 0,01% годовых; а излишне выплаченные % удерживаются. Пополнение, частичное истребование не предусмотрено. Условия действительны на 02.05.2023 г. Подробнее на akcept.ru. 8-800-100-27-37. АО "Банк Акцепт", г. Новосибирск. Лицензия Банка России №567.

Ссылка на телеграм-канал

АО "Банк Акцепт"

Реклама