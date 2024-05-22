Врываемся в лето. "Планета Q" открыла пляжный сезон и приглашает купаться и загорать

Подогреваемый бассейн порадует теплой лазурной водичкой

22 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KMt6S

"Планета Q" / Фото: vk.com/planetqbarnaul

Лето еще не наступило, отпуск только предстоит, но уже ощущается теплое дыхание сезона. Солнце пригревает и так и манит отдохнуть, позагорать и искупаться. Полноценный летний отдых, не выезжая за пределы города, предлагает развлекательный комплекс "Планета Q", где уже с 9 мая открыли пляжный сезон. Всего 15 минут от центра города и вы наслаждаетесь отдыхом в теплом бассейне, хорошей музыкой, запахом хвои и веселой анимацией.

Режим работы и развлечения

Комплекс открыт с 10:00 до 21:00, анимация проходит с 14:00 до 17:00. Главный подогреваемый бассейн и сауна работают на протяжении всего дня. Температура воды +31°С. Скоро еще откроют семейную зону.

Веселые анимационные программы и пенные вечеринки порадуют и детей, и взрослых, ведь ничто так не поднимает настроение, как море больших и мягких пузырей. Гостей также ждут концерты и фестивали.

А для тех, кто предпочитает активный отдых, "Планета Q" предлагает занятия в конном клубе. Катание на лошадях среди вековых сосен станет отличным способом восстановить силы после напряженного дня.

"Планета Q" / Фото: vk.com/planetqbarnaul

Стоимость

Взрослый билет стоит 800 рублей, детский (для детей от 3 до 12 лет) ­– 300 рублей. С 17:00 действует вечерний тариф: взрослый ­– 400 рублей, детский ­– 300 рублей.

Ворвитесь в атмосферу летнего отдыха вместе с "Планетой Q".

"Планета Q"

Адрес: Барнаул, ул. Байкальская, 47

Тел: 8-961-230-20-10

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