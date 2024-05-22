Врываемся в лето. "Планета Q" открыла пляжный сезон и приглашает купаться и загорать
Подогреваемый бассейн порадует теплой лазурной водичкой
22 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KMt6S
Лето еще не наступило, отпуск только предстоит, но уже ощущается теплое дыхание сезона. Солнце пригревает и так и манит отдохнуть, позагорать и искупаться. Полноценный летний отдых, не выезжая за пределы города, предлагает развлекательный комплекс "Планета Q", где уже с 9 мая открыли пляжный сезон. Всего 15 минут от центра города и вы наслаждаетесь отдыхом в теплом бассейне, хорошей музыкой, запахом хвои и веселой анимацией.
Режим работы и развлечения
Комплекс открыт с 10:00 до 21:00, анимация проходит с 14:00 до 17:00. Главный подогреваемый бассейн и сауна работают на протяжении всего дня. Температура воды +31°С. Скоро еще откроют семейную зону.
Веселые анимационные программы и пенные вечеринки порадуют и детей, и взрослых, ведь ничто так не поднимает настроение, как море больших и мягких пузырей. Гостей также ждут концерты и фестивали.
А для тех, кто предпочитает активный отдых, "Планета Q" предлагает занятия в конном клубе. Катание на лошадях среди вековых сосен станет отличным способом восстановить силы после напряженного дня.
Стоимость
Взрослый билет стоит 800 рублей, детский (для детей от 3 до 12 лет) – 300 рублей. С 17:00 действует вечерний тариф: взрослый – 400 рублей, детский – 300 рублей.
Ворвитесь в атмосферу летнего отдыха вместе с "Планетой Q".
"Планета Q"
Адрес: Барнаул, ул. Байкальская, 47
Тел: 8-961-230-20-10
"ВКонтакте"ООО "Лейднер"
11:22:22 22-05-2024
Особенно на следующей неделе! И тем более, за такие деньги.
11:36:18 22-05-2024
Гость (11:22:22 22-05-2024) Особенно на следующей неделе! И тем более, за такие деньги. ... Не хочешь платить деньги - ходи на речки-вонючки бесплатно. Как по мне, то в АК за не имением лучших мест отдыха искусственные бассейны - самое то для того чтобы искупаться. Я с бОльшим удовольствием искупаюсь в бассейне, чем в холодной и грязной Оби без оборудованного места отдыха. А у бассейна и напитки холодные продают, и лежаки, и зонтики)
20:40:12 22-05-2024
Гость (11:36:18 22-05-2024) Не хочешь платить деньги - ходи на речки-вонючки бесплатно. ...
тебе написали, что в холод за такие деньги там делать нечего. но Остапа понесло. глупость так и полезла из человека.
11:34:15 22-05-2024
насчёт 15 минут от центра-полная БРЕХНЯ
11:34:58 22-05-2024
15 минут от Южного. И то с натягом.
11:41:13 22-05-2024
Гость (11:34:58 22-05-2024) 15 минут от Южного. И то с натягом.... Так Южный - это Центральный район г. Барнаула)))
12:05:14 22-05-2024
а как там с комарами и клещами?
12:16:26 22-05-2024
гость (12:05:14 22-05-2024) а как там с комарами и клещами?... за дополнительную плату :)
12:32:01 22-05-2024
гость (12:05:14 22-05-2024) а как там с комарами и клещами?... Эти территории обрабатываются. Хозяевам не улыбается, если посетители испытывают дискомфорт. Человек просто в следующий раз не придет и не принесет свои деньги.
12:37:16 22-05-2024
Так Южный - это Центральный район г. Барнаула,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Бельмесёво и Черницк тоже Центральный район
16:07:13 22-05-2024
Гость (12:37:16 22-05-2024) Так Южный - это Центральный район г. Барнаула,,,,,,,,,,,,,,,... Согласен! Но оттуда подольше будет)))