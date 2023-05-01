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ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Атака позволила нарушить работу предприятий, которые заняты выпуском военной техники, оружия и боеприпасов для украинской армии

01 мая 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, атака была совершена в ночь на 1 мая. 

При групповом ракетном ударе использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. В ведомстве добавили, что назначенные объекты поражены. 

Атака позволила нарушить работу предприятий, которые заняты выпуском военной техники, оружия и боеприпасов для украинской армии.

Комментарии 2

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Гость

07:13:25 02-05-2023

Надо больше гиперзвука

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Гость

21:28:55 02-05-2023

Хреново наверное разрушают и уничтожают если на полную мощность работают и они готовы к контрнаступлению

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