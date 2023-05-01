ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Атака позволила нарушить работу предприятий, которые заняты выпуском военной техники, оружия и боеприпасов для украинской армии
01 мая 2023, 21:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, атака была совершена в ночь на 1 мая.
При групповом ракетном ударе использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. В ведомстве добавили, что назначенные объекты поражены.
Атака позволила нарушить работу предприятий, которые заняты выпуском военной техники, оружия и боеприпасов для украинской армии.
07:13:25 02-05-2023
Надо больше гиперзвука
21:28:55 02-05-2023
Хреново наверное разрушают и уничтожают если на полную мощность работают и они готовы к контрнаступлению