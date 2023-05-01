ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Атака позволила нарушить работу предприятий, которые заняты выпуском военной техники, оружия и боеприпасов для украинской армии

01 мая 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, атака была совершена в ночь на 1 мая.

При групповом ракетном ударе использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. В ведомстве добавили, что назначенные объекты поражены.

Атака позволила нарушить работу предприятий, которые заняты выпуском военной техники, оружия и боеприпасов для украинской армии.