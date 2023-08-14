ВС РФ нанесли удар по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
Как отметил Конашенков, безэкипажные катера ВСУ используют для террористических атак
14 августа 2023, 22:28, ИА Амител
В ночь на 14 августа армия России нанесла групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Для удара использовалось высокоточное дальнобойное оружие морского базирования.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – добавил представитель военного ведомства.
Как отметил Конашенков, безэкипажные катера ВСУ используют для террористических атак. В их числе была попытка атаковать военную базу в Новороссийске в начале этого месяца.
07:30:11 15-08-2023
Хорошая новость. Если правда
07:32:45 15-08-2023
Хотя возникают подозрения, что у коллективного Запада раз в 10 больше оружия, чем у нас ракет, которые могут это оружие уничтожить
21:33:18 15-08-2023
Да уже наносили?????Не пора ли уничтожать комплектующие чтобы они не попадали на украину