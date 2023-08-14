НОВОСТИПроисшествия

ВС РФ нанесли удар по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

Как отметил Конашенков, безэкипажные катера ВСУ используют для террористических атак

14 августа 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В ночь на 14 августа армия России нанесла групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Для удара использовалось высокоточное дальнобойное оружие морского базирования.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – добавил представитель военного ведомства.

Как отметил Конашенков, безэкипажные катера ВСУ используют для террористических атак. В их числе была попытка атаковать военную базу в Новороссийске в начале этого месяца. 

СВО Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

07:30:11 15-08-2023

Хорошая новость. Если правда

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:45 15-08-2023

Хотя возникают подозрения, что у коллективного Запада раз в 10 больше оружия, чем у нас ракет, которые могут это оружие уничтожить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:33:18 15-08-2023

Да уже наносили?????Не пора ли уничтожать комплектующие чтобы они не попадали на украину

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров