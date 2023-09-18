ВС РФ нанесли удары по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с ураном на Украине

Удар нанесли с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотниками

18 сентября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном на Украине. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ежедневную сводку Минобороны РФ.

Удар нанесли с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Им также удалось поразить центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп на Украине. Все намеченные объекты уничтожены.

Всего с 9 по 16 сентября ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по пунктам ВСУ. Были поражены объекты портовой инфраструктуры, места хранения и производства безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов и прочие.