ВС РФ нанесли удары по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с ураном на Украине
Удар нанесли с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотниками
18 сентября 2023, 19:45, ИА Амител
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном на Украине. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ежедневную сводку Минобороны РФ.
Удар нанесли с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Им также удалось поразить центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп на Украине. Все намеченные объекты уничтожены.
Всего с 9 по 16 сентября ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по пунктам ВСУ. Были поражены объекты портовой инфраструктуры, места хранения и производства безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов и прочие.
20:06:55 18-09-2023
Попали ? Нет?
09:22:30 19-09-2023
боеприпасов с ураном --- когда прилетает ракета, невозможно установить радиация началась из-за того, что ракета попала в боеприпасы с ураном или уран был уже на ракете