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ВС РФ нанесли удары по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с ураном на Украине

Удар нанесли с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотниками

18 сентября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном на Украине. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ежедневную сводку Минобороны РФ. 

Удар нанесли с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Им также удалось поразить центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп на Украине. Все намеченные объекты уничтожены. 

Всего с 9 по 16 сентября ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по пунктам ВСУ. Были поражены объекты портовой инфраструктуры, места хранения и производства безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов и прочие. 

Минобороны спецоперация

Комментарии 2

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Гость

20:06:55 18-09-2023

Попали ? Нет?

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Гость

09:22:30 19-09-2023

боеприпасов с ураном --- когда прилетает ракета, невозможно установить радиация началась из-за того, что ракета попала в боеприпасы с ураном или уран был уже на ракете

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