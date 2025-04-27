ВС РФ признал ничтожным кредит, взятый мошенниками

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении иска, считая поведение клиентки неосмотрительным

27 апреля 2025, 09:17, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Верховный суд РФ признал ничтожным кредитный договор, заключенный мошенниками, которые взломали аккаунт клиента в мобильном приложении банка. Об этом сообщил ТАСС, анализируя судебную практику.

Мошенники, переподключив телефонный номер жертвы на свой, позвонили в Альфа-Банк и отключили функцию оповещения "Альфа-Мобайл". Затем, используя электронную подпись, аферисты оформили кредит на 265,5 тыс. рублей на имя жертвы. Уведомления о кредите приходили на номер мошенников.

Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый из Новосибирска объявлен в розыск. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении иска, считая поведение клиентки неосмотрительным.

Верховный суд отменил эти решения, указав на нарушения норм права и ссылаясь на определение Конституционного суда РФ, который отметил необходимость повышенных мер предосторожности при дистанционном оформлении кредитов.