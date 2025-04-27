ВС РФ признал ничтожным кредит, взятый мошенниками
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении иска, считая поведение клиентки неосмотрительным
27 апреля 2025, 09:17, ИА Амител
Верховный суд РФ признал ничтожным кредитный договор, заключенный мошенниками, которые взломали аккаунт клиента в мобильном приложении банка. Об этом сообщил ТАСС, анализируя судебную практику.
Мошенники, переподключив телефонный номер жертвы на свой, позвонили в Альфа-Банк и отключили функцию оповещения "Альфа-Мобайл". Затем, используя электронную подпись, аферисты оформили кредит на 265,5 тыс. рублей на имя жертвы. Уведомления о кредите приходили на номер мошенников.
Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый из Новосибирска объявлен в розыск. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении иска, считая поведение клиентки неосмотрительным.
Верховный суд отменил эти решения, указав на нарушения норм права и ссылаясь на определение Конституционного суда РФ, который отметил необходимость повышенных мер предосторожности при дистанционном оформлении кредитов.
09:48:28 27-04-2025
Есть справедливость . Теперь банкиры будут умнее, не так просто будет взыскать и потери возрастут. Может пора только с визитом в банк выдавать? Развелось ростовщиков как собак бездельников.
11:37:33 27-04-2025
Гость (09:48:28 27-04-2025) Есть справедливость . Теперь банкиры будут умнее, не так про... Самозапрет же ввели, я родителям и себе сразу-же поставил. Да и вообще, сливают данные только свист стоит.
Продал гараж, положил на вклад. Суток не прошло, давай названивать всякие. И даже через блокировку прорываются.
Самый эпичный звонок был вчера, аж целый майор! следственного комитета!!! Генерального штаба!!! угрожал уголовкой что я якобы со своих счетов финансирую всу))))) Пообещал ему отправить два ведра желудей и хрюкнул в трубку. Визг подсвинка дальше не слушал
14:50:39 27-04-2025
Гость (11:37:33 27-04-2025) Самозапрет же ввели, я родителям и себе сразу-же поставил. Д... Банки сливают инфу. Как-то встретил в банке одну мадаму, которую с предыдущего места работы за воровство турнули. )))
13:07:26 27-04-2025
Гость (09:48:28 27-04-2025) Есть справедливость . Теперь банкиры будут умнее, не так про... Банкиры всегда умнее. Жаль, что простые люди не умнее не становятся.
19:59:16 27-04-2025
Суд правильно поступил.
11:28:07 28-04-2025
Альбина Чайкина (19:59:16 27-04-2025) Суд правильно поступил.... 3 суда значит неправильно, а один Верховный правильно ? Формулировка то какая- неосмотрительно, надо суды наказывать за такие решения, конкретных судей, которые работают на пользу мошенников
12:10:58 28-04-2025
Если мошенники нахлобучили банк - пусть банк с мошенников и спрашивает.