НОВОСТИОбщество

ВС РФ завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК "Вагнер"

В Минобороны заявили, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях

13 июля 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

ВС РФ завершают прием вооружения и военной техники от подразделений ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что российские войска приняли более 2 тысяч единиц техники и вооружения, а также порядка 20 тысяч единиц стрелкового оружия и свыше 2,5 тонн различных боеприпасов.

В частности, "Вагнер" передал сотни единиц тяжелого вооружения. В их числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", различные артиллерийские установки, гаубицы и противотанковые орудия и другие.

В Минобороны отмечают, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:25:37 13-07-2023

Так они сейчас мятежники или как ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:25 13-07-2023

Гость (07:25:37 13-07-2023) Так они сейчас мятежники или как ?... Они щас передатчики

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров