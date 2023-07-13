ВС РФ завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК "Вагнер"
В Минобороны заявили, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях
13 июля 2023, 06:31, ИА Амител
ВС РФ завершают прием вооружения и военной техники от подразделений ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что российские войска приняли более 2 тысяч единиц техники и вооружения, а также порядка 20 тысяч единиц стрелкового оружия и свыше 2,5 тонн различных боеприпасов.
В частности, "Вагнер" передал сотни единиц тяжелого вооружения. В их числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", различные артиллерийские установки, гаубицы и противотанковые орудия и другие.
В Минобороны отмечают, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.
07:25:37 13-07-2023
Так они сейчас мятежники или как ?
08:27:25 13-07-2023
Гость (07:25:37 13-07-2023) Так они сейчас мятежники или как ?... Они щас передатчики