Все 32. Где в Барнауле восстановить зубы и провести качественную имплантацию?

В стоматологическом центре "Аристо" берутся даже за самые сложные случаи

15 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KFrMH

Стоматологический центр "Аристо" / Фото предоставлено клиникой

Здоровые зубы – залог не только привлекательной внешности, но и общего состояния организма. Но что делать, если стоматологические проблемы выходят за рамки обычного лечения? Обращаться к опытным врачам. Например, в стоматологический центр "Аристо", где качественно делают имплантацию и сложную хирургию.

Залог успешного лечения

"Аристо" – не просто клиника, это команда квалифицированных специалистов, объединенных общим стремлением к хорошему результату. Пародонтолог, ортопед, хирург и терапевт имеют многолетний опыт работы, постоянно совершенствуют навыки на курсах повышения квалификации и внедряют в практику новейшие технологии.

Опытные врачи оказывают всевозможные стоматологические услуги, начиная с гигиены полости рта и заканчивая сложными хирургическими операциями.

Это:

профессиональная гигиена (в том числе имплантов), проводимая квалифицированным пародонтологом, и профилактика заболеваний полости рта;

лечение кариеса и пульпита;

реставрация зубов;

имплантация зубов и костная пластика;

протезирование зубов (коронки, виниры, съемные протезы, протезирование на имплантах).

В клинике применяют инновационный метод лечения и протезирования зубов, основанный на использовании компьютерных технологий на всех этапах работы.

Благодаря цифровому сканированию доктора создают точные трехмерные модели полости рта, что позволяет получать всю информацию о зубах без снятия слепков. Еще до начала лечения пациенты могут увидеть свою будущую улыбку.

Стоматологический центр "Аристо" / Фото предоставлены клиникой

Когда нужна помощь профессионалов

Особую гордость "Аристо" составляет ее хирургическая команда, возглавляемая главным врачом Станиславом Бергером.

Клиника специализируется на проведении сложных хирургических операций, в том числе костной пластики. Врачи обладают богатым опытом работы с пациентами и всегда готовы предложить индивидуальный план лечения.

"Мы беремся за случаи, которые в некоторых других клиниках могут назвать безнадежными. Например, имплантация верхней челюсти при полной потере зубов – это сложная процедура, требующая высокой квалификации и опыта. Но мы успешно проводим подобные операции, возвращая пациентам возможность полноценно жить и улыбаться", – говорит доктор Бергер.

Станислав Бергер / Фото предоставлено клиникой "Аристо"

Возвращение к полноценной жизни

Имплантация – это современный и эффективный способ восстановления утраченных зубов. В "Аристо" специалисты проводят ее с использованием передовых технологий, таких как методика All-on-4* от немецкой компании Bredent*.

Методика позволяет зафиксировать полный протез на четырех имплантатах, что обеспечивает:

высокий уровень комфорта – протез надежно фиксируется и не смещается во рту;

протез надежно фиксируется и не смещается во рту; эстетичный результат – протез выглядит естественно и практически не отличается от натуральных зубов;

протез выглядит естественно и практически не отличается от натуральных зубов; быстрое восстановление – пациент может вернуться к привычному образу жизни уже через несколько дней после операции.

Сначала пациент проходит комплексное обследование, включая компьютерную томографию, чтобы врач смог оценить состояние костной и мягкой ткани и подобрать местоположение имплантатов, а также разработать план лечения. Затем доктор подготавливает полость рта к установке имплантатов, лечит кариес и устраняет воспалительные процессы.

Сама же процедура имплантации в "Аристо" проходит под местной анестезией и занимает около двух часов. Сразу после операции пациент получает временный протез, который вскоре заменяют на эстетический постоянный.

В зависимости от состояния костной ткани врачи "Аристо" могут установить и большее количество имплантатов для усиления фиксации протеза.

"Неправильное проведение процедуры может привести к рецессии десны и видимости имплантата, что, конечно же, огорчит пациента в будущем. Мы предоставляем качественные услуги, проводим лечение, которое обеспечивает эстетичный и долговечный результат", – подчеркивает доктор Бергер.В качестве примера он приводит случай пациента, которому требовался полный съемный протез. В "Аристо" успешно выполнили работу.

"Все держится благодаря методикам наставников и учителей", – отмечает Станислав Бергер.

Данил Зыков / Фото предоставлено клиникой "Аристо"

Пародонтолог клиники Данил Зыков добавляет: для сохранения новых зубов крайне важно проводить процедуру гигиены имплантов не реже двух раз в год. В "Аристо" для этого есть специальная аппаратура.

В "Аристо" проводят:

классическую имплантацию;

имплантацию всех зубов;

срочную имплантацию переднего зуба.

"Потеря зубов может вызвать серьезные изменения в зубочелюстной системе, такие как смещение соседних зубов и атрофия костной ткани. Имплантация – единственный способ предотвратить эти негативные последствия, обеспечивая необходимую нагрузку на кость, которую обычно создают корни собственных зубов. Различные методы имплантации зубов позволяют нам подобрать наилучший вариант для каждого пациента", – говорят в клинике.

Быстро и надежно

В "Аристо" ценят время своих клиентов. Благодаря современным технологиям и профессионализму специалистов, восстановление зуба возможно всего за один день.

Врачи используют инновационный имплантат с определенной резьбой, которая обеспечивает его надежную фиксацию и позволяет сразу же установить временную коронку. Методика включает не только операцию, но и заботу об окружающих тканях, чтобы предотвратить потерю костной массы и изменения в десне.

Подарите себе красивую улыбку и уверенность.

Стоматологический центр "Аристо"

Адрес: Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 63

Тел.: +7-996-700-01-01

Сайт

* All-on-4 ("Ал-он-4" – "Все-на-4"); Bredent ("Бредент") – одна из ведущих немецких компаний, специализирующаяся на производстве имплантатов и систем для имплантации зубов

ООО "Стоматологический центр Аристо" (Л 041-01151-22/00932474)

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста