Все 32. Где в Барнауле восстановить зубы и провести качественную имплантацию?
В стоматологическом центре "Аристо" берутся даже за самые сложные случаи
15 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KFrMH
Здоровые зубы – залог не только привлекательной внешности, но и общего состояния организма. Но что делать, если стоматологические проблемы выходят за рамки обычного лечения? Обращаться к опытным врачам. Например, в стоматологический центр "Аристо", где качественно делают имплантацию и сложную хирургию.
Залог успешного лечения
"Аристо" – не просто клиника, это команда квалифицированных специалистов, объединенных общим стремлением к хорошему результату. Пародонтолог, ортопед, хирург и терапевт имеют многолетний опыт работы, постоянно совершенствуют навыки на курсах повышения квалификации и внедряют в практику новейшие технологии.
Опытные врачи оказывают всевозможные стоматологические услуги, начиная с гигиены полости рта и заканчивая сложными хирургическими операциями.
Это:
- профессиональная гигиена (в том числе имплантов), проводимая квалифицированным пародонтологом, и профилактика заболеваний полости рта;
- лечение кариеса и пульпита;
- реставрация зубов;
- имплантация зубов и костная пластика;
- протезирование зубов (коронки, виниры, съемные протезы, протезирование на имплантах).
В клинике применяют инновационный метод лечения и протезирования зубов, основанный на использовании компьютерных технологий на всех этапах работы.
Благодаря цифровому сканированию доктора создают точные трехмерные модели полости рта, что позволяет получать всю информацию о зубах без снятия слепков. Еще до начала лечения пациенты могут увидеть свою будущую улыбку.
Когда нужна помощь профессионалов
Особую гордость "Аристо" составляет ее хирургическая команда, возглавляемая главным врачом Станиславом Бергером.
Клиника специализируется на проведении сложных хирургических операций, в том числе костной пластики. Врачи обладают богатым опытом работы с пациентами и всегда готовы предложить индивидуальный план лечения.
"Мы беремся за случаи, которые в некоторых других клиниках могут назвать безнадежными. Например, имплантация верхней челюсти при полной потере зубов – это сложная процедура, требующая высокой квалификации и опыта. Но мы успешно проводим подобные операции, возвращая пациентам возможность полноценно жить и улыбаться", – говорит доктор Бергер.
Возвращение к полноценной жизни
Имплантация – это современный и эффективный способ восстановления утраченных зубов. В "Аристо" специалисты проводят ее с использованием передовых технологий, таких как методика All-on-4* от немецкой компании Bredent*.
Методика позволяет зафиксировать полный протез на четырех имплантатах, что обеспечивает:
- высокий уровень комфорта – протез надежно фиксируется и не смещается во рту;
- эстетичный результат – протез выглядит естественно и практически не отличается от натуральных зубов;
- быстрое восстановление – пациент может вернуться к привычному образу жизни уже через несколько дней после операции.
Сначала пациент проходит комплексное обследование, включая компьютерную томографию, чтобы врач смог оценить состояние костной и мягкой ткани и подобрать местоположение имплантатов, а также разработать план лечения. Затем доктор подготавливает полость рта к установке имплантатов, лечит кариес и устраняет воспалительные процессы.
Сама же процедура имплантации в "Аристо" проходит под местной анестезией и занимает около двух часов. Сразу после операции пациент получает временный протез, который вскоре заменяют на эстетический постоянный.
В зависимости от состояния костной ткани врачи "Аристо" могут установить и большее количество имплантатов для усиления фиксации протеза.
"Неправильное проведение процедуры может привести к рецессии десны и видимости имплантата, что, конечно же, огорчит пациента в будущем. Мы предоставляем качественные услуги, проводим лечение, которое обеспечивает эстетичный и долговечный результат", – подчеркивает доктор Бергер.В качестве примера он приводит случай пациента, которому требовался полный съемный протез. В "Аристо" успешно выполнили работу.
"Все держится благодаря методикам наставников и учителей", – отмечает Станислав Бергер.
Пародонтолог клиники Данил Зыков добавляет: для сохранения новых зубов крайне важно проводить процедуру гигиены имплантов не реже двух раз в год. В "Аристо" для этого есть специальная аппаратура.
В "Аристо" проводят:
- классическую имплантацию;
- имплантацию всех зубов;
- срочную имплантацию переднего зуба.
"Потеря зубов может вызвать серьезные изменения в зубочелюстной системе, такие как смещение соседних зубов и атрофия костной ткани. Имплантация – единственный способ предотвратить эти негативные последствия, обеспечивая необходимую нагрузку на кость, которую обычно создают корни собственных зубов. Различные методы имплантации зубов позволяют нам подобрать наилучший вариант для каждого пациента", – говорят в клинике.
Быстро и надежно
В "Аристо" ценят время своих клиентов. Благодаря современным технологиям и профессионализму специалистов, восстановление зуба возможно всего за один день.
Врачи используют инновационный имплантат с определенной резьбой, которая обеспечивает его надежную фиксацию и позволяет сразу же установить временную коронку. Методика включает не только операцию, но и заботу об окружающих тканях, чтобы предотвратить потерю костной массы и изменения в десне.
Подарите себе красивую улыбку и уверенность.
Стоматологический центр "Аристо"
Адрес: Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 63
Тел.: +7-996-700-01-01
Сайт
* All-on-4 ("Ал-он-4" – "Все-на-4"); Bredent ("Бредент") – одна из ведущих немецких компаний, специализирующаяся на производстве имплантатов и систем для имплантации зубов
ООО "Стоматологический центр Аристо" (Л 041-01151-22/00932474)Реклама
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10:52:05 15-10-2024
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