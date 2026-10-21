Все ближе к финалу. Как идет строительство премиального "Сахаров Парка" в Барнауле

В октябре рабочие продолжают отделку фасадов, монтаж инженерных систем и кровельные работы

21 октября 2026, 08:15, ИА Амител erid: 2W5zFJHjr57

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: Максим Кравченко

В Барнауле возводят жилой комплекс "Сахаров Парк". Он состоит из трех 16-этажных Башен, которые соединяют между собой трехэтажные Секции. В нескольких зданиях уже завершили монолитные работы, а в одной из Башен заканчивают установку лифтов. Параллельно строители остекляют здания, обустраивают подземный паркинг и прокладывают наружные коммуникации.

Как продвигаются работы в Башнях

В Башне № 1 завершили земляные работы и выполнили бетонную подготовку. Сейчас специалисты готовят объект к следующему этапу.

В Башне № 2 смонтировали системы вентиляции, отопления, теплоснабжения и водоснабжения. Здесь прокладывают внутреннюю канализацию, устанавливают светопрозрачные конструкции и продолжают обустраивать кровлю.

Кроме того, рабочие монтируют шумоизоляцию и выполняют цементно-песчаную стяжку полов. Установку лифтов практически завершили. Снаружи здание облицовывают композитными панелями.

В Башне № 3 строители заканчивают утеплять фасад и облицовывать его керамическим кирпичом. Внутри продолжают монтировать системы вентиляции, теплоснабжения, силового электрооборудования и освещения. Параллельно продолжают остекление, утепляют кровлю и укладывают гидроизоляцию. Скоро здесь появятся лифты.

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: Максим Кравченко

Что происходит в Секциях и на парковке

В Секциях № 1 и № 3 строители завершили монолитные работы. В первой и второй Секциях возводят наружные и внутренние кирпичные стены, а также перегородки.

Во всех трех Секциях продолжают утеплять фасады и отделывать их керамическим кирпичом.

Строительство продолжают и за пределами жилых зданий. На подземной парковке рабочие выполняют бетонные работы, также утепляют наружные стены и обустраивают гидроизоляцию.

Кроме того, на территории "Сахаров Парка" начали прокладывать наружные сети ливневой канализации.

Как ранее сообщал amic.ru, "Сахаров Парк" первым в Алтайском крае получил платиновый статус Urban Grade ("Урбан Грейд") в категории премиального жилья. Это высшая оценка в системе сертификации новостроек, которая учитывает более 350 параметров.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

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ИП Андреева Е. А

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