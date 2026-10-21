Все ближе к финалу. Как идет строительство премиального "Сахаров Парка" в Барнауле
В октябре рабочие продолжают отделку фасадов, монтаж инженерных систем и кровельные работы
21 октября 2026, 08:15, ИА Амител erid: 2W5zFJHjr57
В Барнауле возводят жилой комплекс "Сахаров Парк". Он состоит из трех 16-этажных Башен, которые соединяют между собой трехэтажные Секции. В нескольких зданиях уже завершили монолитные работы, а в одной из Башен заканчивают установку лифтов. Параллельно строители остекляют здания, обустраивают подземный паркинг и прокладывают наружные коммуникации.
Как продвигаются работы в Башнях
В Башне № 1 завершили земляные работы и выполнили бетонную подготовку. Сейчас специалисты готовят объект к следующему этапу.
В Башне № 2 смонтировали системы вентиляции, отопления, теплоснабжения и водоснабжения. Здесь прокладывают внутреннюю канализацию, устанавливают светопрозрачные конструкции и продолжают обустраивать кровлю.
Кроме того, рабочие монтируют шумоизоляцию и выполняют цементно-песчаную стяжку полов. Установку лифтов практически завершили. Снаружи здание облицовывают композитными панелями.
В Башне № 3 строители заканчивают утеплять фасад и облицовывать его керамическим кирпичом. Внутри продолжают монтировать системы вентиляции, теплоснабжения, силового электрооборудования и освещения. Параллельно продолжают остекление, утепляют кровлю и укладывают гидроизоляцию. Скоро здесь появятся лифты.
Что происходит в Секциях и на парковке
В Секциях № 1 и № 3 строители завершили монолитные работы. В первой и второй Секциях возводят наружные и внутренние кирпичные стены, а также перегородки.
Во всех трех Секциях продолжают утеплять фасады и отделывать их керамическим кирпичом.
Строительство продолжают и за пределами жилых зданий. На подземной парковке рабочие выполняют бетонные работы, также утепляют наружные стены и обустраивают гидроизоляцию.
Кроме того, на территории "Сахаров Парка" начали прокладывать наружные сети ливневой канализации.
Как ранее сообщал amic.ru, "Сахаров Парк" первым в Алтайском крае получил платиновый статус Urban Grade ("Урбан Грейд") в категории премиального жилья. Это высшая оценка в системе сертификации новостроек, которая учитывает более 350 параметров.
Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"
График работы: пн-пт — 09:00–18:00; сб-вс — по предварительной договоренности
Адрес: пр. Социалистический, 109
Тел.: +7 (3852) 570-777
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08:18:53 21-10-2026
Вот бы хоть в половину с такой скоростью музей реставрировали
09:39:06 21-10-2026
Wert (08:18:53 21-10-2026) Вот бы хоть в половину с такой скоростью музей реставрировал... Так весь вопрос в финансах. Есть деньги - быстро строят. Нет денег- стройка стоит. Тут частные деньги, музей- бюджет. Может спонсором хочешь стать?
09:57:07 21-10-2026
Акакий (09:39:06 21-10-2026) Так весь вопрос в финансах. Есть деньги - быстро строят. Нет... Прежде чем такое заявлять неплохо было бы посмотреть суммы которые выделялись на строительство музея. Там по-идее небоскреб уже должен быть с экспонатами
12:36:42 21-10-2026
Гость (09:57:07 21-10-2026) Прежде чем такое заявлять неплохо было бы посмотреть суммы к... Ну и? У частника не воруют.
13:19:23 21-10-2026
Повсекакий (12:36:42 21-10-2026) Ну и? У частника не воруют. ... Так если воруют из бюджета, то где посадки тех, кто подписывал документы и занимался стройкой (читай воровством)??? Где эти герои???
14:43:12 21-10-2026
В недостроенном Художественном музее уже деревья на крыше выросли. Матушка-природа закончить строительство не в силах, но сделать там свой зелёный парк - она может, чем успешно и занимается)))