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Все ближе к финалу. Как идет строительство премиального "Сахаров Парка" в Барнауле

В октябре рабочие продолжают отделку фасадов, монтаж инженерных систем и кровельные работы

21 октября 2026, 08:15, ИА Амител erid: 2W5zFJHjr57

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: Максим Кравченко
Строительство "Сахаров Парка" / Фото: Максим Кравченко

В Барнауле возводят жилой комплекс "Сахаров Парк". Он состоит из трех 16-этажных Башен, которые соединяют между собой трехэтажные Секции. В нескольких зданиях уже завершили монолитные работы, а в одной из Башен заканчивают установку лифтов. Параллельно строители остекляют здания, обустраивают подземный паркинг и прокладывают наружные коммуникации.

Как продвигаются работы в Башнях 

В Башне № 1 завершили земляные работы и выполнили бетонную подготовку. Сейчас специалисты готовят объект к следующему этапу. 

В Башне № 2 смонтировали системы вентиляции, отопления, теплоснабжения и водоснабжения. Здесь прокладывают внутреннюю канализацию, устанавливают светопрозрачные конструкции и продолжают обустраивать кровлю.

Кроме того, рабочие монтируют шумоизоляцию и выполняют цементно-песчаную стяжку полов. Установку лифтов практически завершили. Снаружи здание облицовывают композитными панелями.

В Башне № 3 строители заканчивают утеплять фасад и облицовывать его керамическим кирпичом. Внутри продолжают монтировать системы вентиляции, теплоснабжения, силового электрооборудования и освещения. Параллельно продолжают остекление, утепляют кровлю и укладывают гидроизоляцию. Скоро здесь появятся лифты.

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: Максим Кравченко

Что происходит в Секциях и на парковке

В Секциях № 1 и № 3 строители завершили монолитные работы. В первой и второй Секциях возводят наружные и внутренние кирпичные стены, а также перегородки.

Во всех трех Секциях продолжают утеплять фасады и отделывать их керамическим кирпичом.

Строительство продолжают и за пределами жилых зданий. На подземной парковке рабочие выполняют бетонные работы, также утепляют наружные стены и обустраивают гидроизоляцию.

Кроме того, на территории "Сахаров Парка" начали прокладывать наружные сети ливневой канализации.

Как ранее сообщал amic.ru, "Сахаров Парк" первым в Алтайском крае получил платиновый статус Urban Grade ("Урбан Грейд") в категории премиального жилья. Это высшая оценка в системе сертификации новостроек, которая учитывает более 350 параметров. 

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"
График работы: пн-пт — 09:00–18:00; сб-вс — по предварительной договоренности
Адрес: пр. Социалистический, 109
Тел.: +7 (3852) 570-777
Сайт

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО СЗ "Домстрой-Барнаул22".

ИП Андреева Е. А

строительство недвижимость

Комментарии 6

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Wert

08:18:53 21-10-2026

Вот бы хоть в половину с такой скоростью музей реставрировали

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Акакий

09:39:06 21-10-2026

Wert (08:18:53 21-10-2026) Вот бы хоть в половину с такой скоростью музей реставрировал... Так весь вопрос в финансах. Есть деньги - быстро строят. Нет денег- стройка стоит. Тут частные деньги, музей- бюджет. Может спонсором хочешь стать?

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Гость

09:57:07 21-10-2026

Акакий (09:39:06 21-10-2026) Так весь вопрос в финансах. Есть деньги - быстро строят. Нет... Прежде чем такое заявлять неплохо было бы посмотреть суммы которые выделялись на строительство музея. Там по-идее небоскреб уже должен быть с экспонатами

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Повсекакий

12:36:42 21-10-2026

Гость (09:57:07 21-10-2026) Прежде чем такое заявлять неплохо было бы посмотреть суммы к... Ну и? У частника не воруют.

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Гость

13:19:23 21-10-2026

Повсекакий (12:36:42 21-10-2026) Ну и? У частника не воруют. ... Так если воруют из бюджета, то где посадки тех, кто подписывал документы и занимался стройкой (читай воровством)??? Где эти герои???

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Барнаулец

14:43:12 21-10-2026


В недостроенном Художественном музее уже деревья на крыше выросли. Матушка-природа закончить строительство не в силах, но сделать там свой зелёный парк - она может, чем успешно и занимается)))

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