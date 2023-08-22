Все больше барнаульских подростков ловят с наркотиками

В основном это школьник и студенты колледжей

22 августа 2023, 12:52, ИА Амител

Подросток / Фото: Freepik

За первые полгода 2023-го в Барнауле задержали 16 подростков, распространяющих наркотики. И показатель молодежной преступности растет. Об этом сказано в отчете начальника барнаульской полиции Александра Майдорова. С этим докладом он выступит перед городскими депутатами на заседании БГД в конце недели.

"Последние годы особенностью подростковой преступности является возрастающая криминальная активность в сфере незаконного оборота наркотиков. В течение первого полугодия за совершение сбытов наркотиков задержано 16 несовершеннолетних, большая часть из которых являлись учащимися начальных профессиональных образовательных учреждений и школьники", – говорится в документе.

Часто подросткам предлагают "работу курьером с высоким доходом и свободным графиком" (а на деле они просто становятся закладчиками) через социальные сети. И далеко не всегда это дети из неблагополучных семей, об этом amic.ru ранее рассказывал замруководителя алтайского Следкома Артем Россоха.

В целом за полгода в городе поймали 343 человека, вовлеченных в этот незаконный бизнес. Половина из них входят в состав групп, реализующих наркотики посредством IT-технологий. Силовики изъяли более 21 кг наркотических средств, большая часть из которых синтетические. Также удалось ликвидировать четыре наркопритона.

Что же касается подростковой преступности, то она только растет. За первые полгода уже +13,5%. Против несовершеннолетних составили 131 административный протокол. 17 человек отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, две из которых затем перешил в специальные учебные учреждения закрытого типа. Досталось и родителям: более тысячи мам и пап получили "административку" за неисполнение обязанностей по воспитанию, 22 – за вовлечение детей в употребление алкоголя.