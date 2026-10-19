Все дело в технике. Алтайские транспортники обсудили цифровизацию и обновление автопарков

Участники расширенного заседания комитета Торгово-промышленной палаты поговорили о проблемном переходе на ЭТрН, автоматизацию перевозок и обновление грузовой техники

19 октября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJRbJvm

Заседание ТПП в "КамАЗ Центре Алтай" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Транспортная отрасль Алтайского края переходит на новые цифровые инструменты и обновляет подходы к организации перевозок. Эти вопросы стали главными темами расширенного заседания комитета Торгово-промышленной палаты Алтайского края по транспорту, прошедшего 15 октября. Участники обсудили электронные перевозочные документы, контроль нагрузки на оси, автоматизацию автопарков и обновление грузовой техники. Встреча состоялась на площадке одной из крупнейших дилерских компаний — в "КамАЗ Центре Алтай".

Совместные усилия

Комитет ТПП Алтайского края по транспорту работает девятый год. Его создали по инициативе перевозчиков и профильных компаний. Сейчас в состав входят 19 организаций, но участие в расширенном заседании приняли и другие представители отрасли — всего около 65 компаний.

"Только совместные усилия общественных организаций, представителей отрасли и власти при разумном подходе дают реальные результаты", — отметил председатель комитета, директор ООО "ТК "Алтай" Юрий Бетеньков.

В обсуждении также приняли участие заместитель министра транспорта Алтайского края Антон Блинов, председатель постоянного комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин, представители правительства региона, Госавтодорнадзора и общественного совета при Минтрансе.

Юрий Бетеньков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что меняется для перевозчиков

Участники рассмотрели несколько практических вопросов. Руководитель направления eCargosens ("ЕКаргосенс") ГК "Эскорт" Алексей Чугунов рассказал о новой системе контроля нагрузки на ось. По его словам, технология помогает видеть параметры загрузки автомобиля и снижать риски перегруза или недогруза. Это позволяет заранее корректировать загрузку, контролировать расход топлива и выстраивать маршруты с учетом ограничений.

Руководитель направления Cargo.Run ("Карго.Ран") в компании "Интелтех" Анна Сальникова представила решения для автоматизации процессов у магистральных перевозчиков. Речь шла о цифровых инструментах, которые помогают упорядочить работу с перевозками и сократить ручные операции.

Главная и наиболее актуальная на сегодня тема — переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН). С 1 сентября эта форма документооборота стала обязательной для предусмотренных законодательством перевозок, а переходный период показал, что у бизнеса остается немало технических и организационных вопросов.

Руководитель отдела ЭПД компании "ПРОКС" Денис Чернов отметил, что сентябрь оказался сложным для участников рынка в Алтайском крае: компании массово подключались к новым системам, а операторы и технические службы столкнулись с высокой нагрузкой. К середине осени ситуация начала стабилизироваться, однако вопросы с роумингом и настройкой систем еще сохраняются. Поэтому перевозчикам важно не откладывать подключение, следить за изменениями законодательства и заранее выстраивать внутренние процессы.

Заседание ТПП в "КамАЗ Центре Алтай" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новые возможности КамАЗа

Также на заседании состоялась презентация современной линейки КамАЗ. Региональный директор по продажам КамАЗ в СФО и ДФО Алексей Вешняков рассказал о пятом поколении грузовиков, моделях для магистральных и региональных перевозок, газомоторной технике и специализированных автомобилях.

По словам Вешнякова, производитель расширяет предложение для разных задач — от магистральных перевозок до работы в строительстве и дорожном хозяйстве. Отдельное внимание уделяют сервису, удаленному мониторингу, расширенной гарантии и трейд-ин для обновления автопарков.

Для перевозчиков предусмотрена возможность протестировать технику. Представитель КамАЗа отметил, что компания развивает тестовый парк и предлагает предпринимателям оценить автомобили в реальных условиях эксплуатации.

"КамАЗ Центре Алтай" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дилерство "КамАЗ Центр Алтай"

"КамАЗ Центр Алтай", где провели выездное заседание, — новый официальный дилер КамАЗа в регионе. По словам Юрия Бетенькова, выбор площадки связан с тем, что компания является членом ТПП и комитета, а недавно получила официальный статус дилера российского производителя. "КамАЗ Центр Алтай" (ранее — грузовой центр "Медведь") — известная компания с большим опытом работы.

Руководитель "КамАЗ Центр Алтай" Вадим Абразумов также подчеркнул, что компании важно участвовать в формировании профессионального и качественного рынка перевозок.

"В Алтайском крае этот вид бизнеса довольно сильный и хорошо развитый, даже несмотря на то, что в регионе нет такой сырьевой базы, как во многих других субъектах", — отметил топ-менеджер.

Вадим Абразумов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Он рассказал, что предприятие ранее работало с европейскими брендами, а после их ухода стало искать долгосрочное направление для развития. В итоге компания выбрала КамАЗ, поскольку считает сочетание цены, качества и перспектив бренда подходящим для рынка.

"Мы долго смотрели в сторону этой техники. КамАЗ сегодня — один из наиболее понятных вариантов по сочетанию цены и качества. И это долгосрочное сотрудничество, которое позволяет обеспечить надежность поставок техники и запасных частей", — рассказал Вадим Абразумов.

"КамАЗ Центр Алтай" не просто продает технику, компания обеспечивает полноценный и качественный сервис. Сотрудники регулярно проходят обучение, расширяется ассортимент запасных частей. На базе комплекса работают большой сервисный центр, топливный и кузовной цеха.

По словам Юрия Бетенькова, такие площадки позволяют отраслевому сообществу совмещать деловое общение с практическим знакомством с новыми технологиями и техникой. Для транспортного бизнеса, который адаптируется к цифровым требованиям и ищет способы обновлять автопарки, обмен опытом становится одним из инструментов развития.

"КамАЗ Центр Алтай"

Барнаул, проспект Энергетиков, 36а

Медведь-гц.рф

8-800-700-57-56

"ВКонтакте"ООО "Автотрейд"

Реклама