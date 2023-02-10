Все дороги ведут в Манжерок: сибирские райдеры выбирают местные горнолыжные склоны

В 2023 году на зимних курортах отдохнуло на 13% больше туристов

10 февраля 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: Константин Пирогов

Россияне всё чаще выбирают для активного отдыха новые направления – Мурманскую область, Камчатку и Сахалин. Но жители Алтайского края предпочитают родные трассы популярным зимним курортам России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные своих абонентов в период зимних каникул.

Так, самыми востребованными местами для катания у местных лыжников и сноубордистов стали склоны "Благодать" в Белокурихе и соседний "Манжерок". Кроме того, любители активного отдыха выбирали для катания площадки "Красная поляна" и "Роза Хутор" в Сочи, а также "Гору Соболиную" в Иркутской области.

Горнолыжный комплекс "Благодать" в Белокурихе тоже привлекает поклонников зимнего туризма из других регионов страны. На склоны базы чаще всего приезжали райдеры из Москвы и Подмосковья, Сургута, Якутии, а также из Тюмени, Иркутска и Санкт-Петербурга.

Заметный прирост в этом году показали локации для зимнего отдыха и в других регионах страны. Самым быстрорастущим стал "Большой Вудъявр" в Мурманской области (турпоток вырос на 50%), "Альпина" и "Красная сопка" на Камчатке (47%) и "Горный воздух" на Сахалине (37%).

Среди традиционных направлений, согласно общероссийским показателям, лидирует горнолыжный кластер Сочи. Турпоток туда изменился незначительно – наибольший прирост на 5% показал комплекс "Газпром". Склоны Кавказа, напротив, демонстрируют значительный рост за счёт расширения зон катания – турпоток на площадке Эльбрусского района вырос в 15 раз, на базе "Домбай" – в два раза. А вот число туристов, отправившихся на курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии, было почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

Фото: Тимофей Трушин

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео – на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, TikTok и Telegram – вместе они занимают почти треть интернет-трафика. Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 года.

Стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности туристов. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – "Приэльбрусье", "Домбай", "Архыз" и "Шерегеш".