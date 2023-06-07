Все к столу. Фоторепортаж о том, как Радио Дача Барнаул накормила всех шашлыком

В минувшие выходные в Парке спорта прошел большой летний фестиваль

07 июня 2023, 12:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmnHV44

Летний фестиваль в Парке спорта / Фото: Татьяна Алдабаева

Целый день на природе с шашлыками, играми и конкурсами и все это в городе, буквально рядом с домом – так в минувшее воскресенье, 4 июня, прошел семейный праздник "Парк Гриль 2023". Сотни барнаульцев насладились вкуснейшим мясом прямо с огня, освежающими лимонадами, хот-догами и другими вкусными блюдами в Парке спорта.

Фестивальная площадка на Энтузиастов была открыта для всех желающих. Для гостей праздника выступали музыкальные и танцевальные коллективы города. Посетители парка поучаствовали в мастер-классах от школы диджеев, слушали живую инструментальную музыку, танцевали под барабанный драйв от Тимофея Жарского (Turtle Studio*) и Александра Мазурова (студия "Эйса") и вокальные хиты от музыкальной группы Samy Trio*.

Дети и взрослые не остались равнодушными к гигантской раскраске, бросали мячи на огромном кольцебросе, играли во фрисби, в игры от "Мосигры", фотографировались и отдыхали.





















































Летний фестиваль в Парке спорта / Фото: Татьяна Алдабаева

Больше фото в ВК Радио Дача Барнаул.

*Samy Trio ("Сэми Трио"); Turtle Studio ("Тёрл Студио").

ИП Шаповалова А.Д.

Реклама