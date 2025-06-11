Все на "Лапу". Где в Барнауле открывают новый пляж с водным парком

Рассказываем, как попасть туда бесплатно

11 июня 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFJSw96Y

Пляж. Лето. Отдых / Фото: awesomecontent на Freepik

В День России, 12 июня 2025 года в Барнауле откроют новое летнее место притяжения – пляжный комплекс в акватории гребного канала. Это один из крупнейших проектов в сфере активного и семейного отдыха в городе. Приходите на бесплатное открытие пляжа.

Где именно расположен новый пляж?

Пляжная зона нового водного парка "Лапа" находится по адресу Новосибирский тракт, 23. Это в районе гребного канала.

Какая там есть инфраструктура?

Пляжная зона уже готова к приему гостей и включает:

просторный песчаный пляж;

шезлонги;

раздевалки, душевые и туалеты;

спортивные площадки для пляжного футбола, волейбола, тенниса, бадминтона и игры в городки,

прокат SUP-бордов;

фуд-корты с горячими закусками и прохладительными напитками.

В ближайшее время здесь откроют два бассейна – взрослый и детский, с панорамным видом на акваторию гребного канала. Полноценный запуск всей водной зоны состоится 28 июня 2025 года.

Кроме того, с 12 по 15 июня гости пляжа смогут не только отдыхать, но и стать зрителями первых спортивных турниров в рамках проекта "Лапа Спорт". В программе соревнования по пляжным волейболу, футболу и теннису, а также городкам. Все мероприятия будут проходить на специализированных площадках парка и открыты для свободного просмотра.

А сам пляж правда бесплатный в день открытия?

Да, в день открытия вход будет бесплатным. Узнать, сколько будет стоит вход после открытия, можно на сайте водного парка lapapark.ru. Там же расписание бесплатного транспорта, мероприятия.

Доехать до пляжа можно будет бесплатно?

Для удобства гостей организован бесплатный автобусный трансфер. Он отправляется с площади Октября (остановка "Молодежный театр"). Ходит каждые 30 минут с 10:00 до 21:00.

Также до комплекса можно добраться на пригородной электричке – станция "Гребной канал" расположена всего в трех минутах ходьбы от пляжа.

Фото: Freepik

ООО "Клуб "Буревестник"

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