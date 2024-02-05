Все на лед. Соревнования по конькобежному спорту прошли в Барнауле

На стадионе "Клевченя" в минувшие выходные собралось почти 300 спортсменов

05 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

"Лед надежды нашей – 2024" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

3 февраля на самом большом катке края, стадионе "Клевченя", прошли всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей". Мероприятие провели впервые после длительного перерыва, оно собрало рекордных 300 участников. Это воспитанники спортивных школ "Клевченя", "Скифы", "Алтай", школьники, студенты, а также мужчины и женщины старшего возраста.

Спортсменам предстояло пробежать короткую дистанцию до 100 метров. Начинались соревнования с забегов на 50 метров. Эта дистанция предназначалась для школьников 1-2 и 3-5 классов. Помимо хоккеистов из спортшкол, участниками забегов стали юные спортсмены из Омска и Томска, которые 4 февраля на том же стадионе "Клевченя" состязались во всероссийских соревнованиях "Все на старт!".

Поддержать спортсменов, юных и не только, пришли десятки людей. Как это было – в нашем фоторепортаже.