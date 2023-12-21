Несмотря на рост зарплат, кадровая проблема продолжает сотрясать отрасль

21 декабря 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае растет число занятых на производстве. Так, за девять месяцев 2023 года число работников на предприятиях края увеличилось почти на 2 тысячи человек относительности численности аналогичного периода 2022 года. Одна из причин такого интереса кадров – значительный рост зарплат на предприятиях. Тем не менее сейчас отрасли требуется еще минимум семь тысяч работников, из них половина приходится на предприятия ОПК. Что делают власти региона для решения кадрового голода, во время интернет-форума в правительстве региона рассказал министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка.

Дефицит в "оборонке"

За девять месяцев 2023 года число работающих на промпредприятиях жителей региона выросло на 1,9 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр промышленности Алтайского края. Но в отдельных отраслях кадровый голод все еще остается острым. Например, только оборонно-промышленному комплексу не хватает 3,4 тысячи работников.

В реестр оборонно-промышленных предприятий входит 35 организаций Алтайского края. Такое количество остается стабильным с конца 2022 года. До этого периода в него входило девять предприятий. В отрасли ОПК трудятся 25 тысяч человек.

Активно ищут сотрудников "Барнаултрансмаш", БПО "Сибприбормаш", АПЗ "Ротор", "Сибэнергомаш-БКЗ", "ТОНАР", "АЗПИ", Рубцовский машиностроительный завод, Барнаульский меланжевый комбинат, ФНПЦ "Алтай", Бийский олеумный завод, "Нортек" и другие промышленные предприятия.

Что с зарплатами и где они самые высокие?

Для решения кадрового дефицита предприятия ежегодно индексируют зарплату и расширяют меры соцподдержки работников, сообщил Химочка.

Так, на обрабатывающих производствах уровень средней зарплаты за девять месяцев 2023 года вырос на 25,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас она составляет 48,7 тысячи рублей.

Больше всего доходы сотрудников выросли в сфере производства одежды. Рост в сравнении с 2022 годом составил 50%.

В топ отраслей по росту зарплат также попал оборонно-промышленный комплекс и котлостроение (+46%), выпуск автокомпонентов (+37%). Средняя зарплата в последней сфере составляет 65,3 тысячи рублей.

Жители региона, занятые в производстве электроники, зарабатывают 63,8 тысячи рублей, вагонов – 60,5 тысячи рублей, химических веществ и электрооборудования – по 55 тысяч рублей.

Самый высокий доход у сотрудников, занятых в отрасли добычи полезных ископаемых, – 76,5 тысячи рублей (+25%), доложил министр.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Как борются с дефицитом кадров на промпредприятиях?

По сообщению министра, в 2023 году власти края и предприятия:

провели более 1,6 тысячи открытых и массовых отборов, видеособеседований и других кадровых мероприятий;

за счет бюджетных средств обучили 760 работников, которые уже работают или будут работать на новом оборудовании или на связанных с ним производственных операциях;

организовали обучение для 204 безработных граждан, чтобы они могли трудоустроиться на предприятия;

привлекали на предприятия категории людей, попадающих под выплаты субсидий. С начала года на предприятия в рамках такой поддержки пришли 252 человека, из них 20 – переехали для трудоустройства из других муниципалитетов региона;

Алтайский край вошел в федеральный проект "Профессионалитет", который позволит обучать в год не менее 75 швей, 175 машиностроителей, 75 сварщиков;

активизировали работу с УФСИН, чтобы трудоустраивать осужденных. Сейчас в "Барнаултрансмаше" действует центр на 335 мест, на "Сибприбормаше" – 198 мест;

выделили квоты на привлечение иностранных работников. Например, на 2023 год одобрена квота для обособленного подразделения АО "БТК групп" в количестве 200 человек из Индии.

Вячеслав Химочка подчеркнул, что тенденция по притоку людей в отрасль продолжится и в 2024 году.

Фото: sdelanounas.ru

Что ждет алтайскую промышленность в 2024 году?

Большинство промышленных предприятий региона запланировало рост объемов производства, доложил министр. Для этого, по словам Химочки, есть все предпосылки. Одна из них – политика импортозамещения, благодаря которой предприятия сделали "задел на годы вперед по выпуску востребованной на рынке продукции".

Активно наращивают объемы производства и предприятия ОПК. А вместе с ними – гражданские заводы, которые поставляют различные комплектующие на "оборонку", добавил он.

"Традиционно заводы ОПК – научные и технологические центры промышленности. Сейчас на предприятиях ведется серьезная модернизация, закупаются сотни единиц оборудования, что позволит не только нарастить объемы производства оборонной продукции, но и загрузить на годы вперед гражданские предприятия, которые работают в кооперации с оборонкой", – пояснил глава ведомства.

Кроме того, власти ожидают поэтапное увеличение объемов производства в добывающей промышленности после завершения строительно-монтажных работ на Корбалихинском руднике АО "Сибирь-Полиметаллы".